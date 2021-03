Opes Abruzzo, i nuovi Responsabili delle Province di Pescara e Chieti

Genesio Pitucci e Graziano Vitelli sono stati eletti ai vertici provinciali, rispettivamente per la Provincia di Pescara e la Provincia di Chieti

CHIETI – Le Assemblee Provinciali di Pescara e Chieti del Comitato Regionale O.P.E.S. Abruzzo si sono espresse giovedì 25 Febbraio, alle ore 20.00, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, eleggendo la figura di Genesio Pitucci, come Responsabile Provinciale per la Provincia di Pescara e Graziano Vitelli, come Responsabile Provinciale per la Provincia di Chieti.

Numerose le ASD/SSD della Provincia di Pescara e Chieti che hanno preso parte alle Assemblee.

Nonostante il periodo estremamente difficile per il mondo dello sport, la squadra di O.P.E.S. Abruzzo continua a lavorare per assistere e sostenere le proprie ASD/SSD tanto nel campo della Promozione Sportiva quanto in quello del Terzo Settore.