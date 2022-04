Il nuovo lavoro della band nota per il tributo ai Pooh sarà presentato presso l’Auditorium Palazzo La Sirena il 22 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Venerdì 22 aprile 2022 presso l’Auditorium Palazzo La Sirena di Francavilla al Mare sarà presentato “Incontri tra le note”, il nuovo lavoro degli Opera Seconda. Gli Opera Seconda, noti per il tributo ai Pooh che con il tour 2022 arriva al suo tredicesimo anno di vita, danno vita al loro più ambizioso progetto.

“Incontri tra le note” non è un semplice disco, ma un vero e proprio album multimediale contenente otto brani inediti che raccontano storie in musica, parole e videoclip. Musica, testi e video inclusi nella raccolta sono pubblicati infatti su una pen drive USB all’interno di un’elegante e raffinata confezione tutta da scoprire.

Lo spirito di questo nuovo lavoro degli Opera Seconda è proprio l’aver voluto condividere questa esperienza creativa con tanti amici musicisti ed artisti: “La musica è condivisione di emozioni. In questo lavoro abbiamo voluto estendere il nostro abbraccio ai tanti artisti, incontrati tra le note, con i quali abbiamo condiviso le nostre storie ed i nostri pensieri. La bellezza del nostro pianeta e la crescente preoccupazione per l’ambiente, il ricordo degli amici che non ci sono più, il rispetto del padre, l’amore verso i figli, il racconto e le emozioni dei nostri concerti, gli amori persi e ritrovati, il senso di generosità ed accoglienza, gli insegnamenti che la vita ci può dare, sono i temi che ci hanno ispirato e che vogliamo condividere. Siamo certi che con le nostre canzoni, tra le note, incontreremo anche voi”.

Luciano Di Leonardo, tastierista e voce degli Opera Seconda, ideatore e produttore di “Incontri tra le note”, così introduce il progetto: “Non importa essere un professionista o un dilettante: chi si avvicina alla musica non sarà mai solo”: questo è il grande insegnamento che mio padre Antonio ha lasciato a me, a tanti musicisti che lo hanno conosciuto e in particolar modo ai miei amici degli Opera Seconda.

‘Incontri tra le note’ è proprio un omaggio a questo messaggio, è la musica che ci permette di non essere soli ma di condividere la nostra esperienza con tanti amici ed artisti. L’aspetto più profondo della musica sta nella creazione di qualcosa di tuo che possa rimanere innanzitutto per te, ma anche per chi avrà il piacere di apprezzare ciò che sei riuscito a trasmettere dalla tua anima”.

L’idea alla base di “Incontri tra le note” è mettere di fronte al pubblico le due emozioni più grandi che l’uomo può provare: l’ascolto di qualcosa di bello che può essere un suono della natura o una canzone che tocca l’anima e l’aspetto visivo.

Gli Opera Seconda hanno scelto di non tenere il tradizionale concerto nel quale suonare i nuovi brani, ma di dare un’emozione molto forte perché l’intero lavoro è nato curando molto l’aspetto visual.

La band abruzzese presenterà dunque “Incontri tra le note” con la proiezione di un film emozionando il pubblico sia con le note sia con i video che stanno dietro ogni storia delle varie canzoni comprese nell’album.

Il progetto “Incontri tra e note” contribuirà alla raccolta fondi della onlus Take me Back per la costruzione di una scuola in Tanzania.

“Incontri tra le note” vede la partecipazione di tanti musicisti ed artisti:

MUSICISTI:

Tony Pancella (Pianoforte in “Gaia”);

Phil Mer (batteria in “Gaia”);

Christian Meyer (Percussioni in “Padri”);

Ercole di Francesco (Voce iniziale in “Gaia”);

Vincenzo De Ritis (Fisarmonica in “Padri”);

Marco Malandra (Sax in “Gaia” e “Tu ci sei”);

Luca Nicolucci (Batteria in “Nam Jay”, “Guerrieri”, “Gli errori della vita”);

Christian Mascetta (Chitarra in “Eri già donna”);

Michele Santoleri (Batteria in “Oggi ti voglio parlare”);

Pietro Pancella (Contrabasso in “Padri”);

Andrea Tacconelli (Chitarra finale in “Guerrieri”).

PROTAGONISTI DEI VIDEO:

Bruna Cerasa (Ballerina in “Gaia”);

Shana Stanganella (Ragazza in “Eri già donna”);

Pietro Marchesani (Padre in “Eri già donna”);

Antonio Di Leonardo (protagonista in “Gli Errori della vita” e “Padri”);

Silvia Di Leonardo (Protagonista in “Gli errori della vita”);

Stefano e Margherita Coccetti (Padre e bambina in “Eri già donna”);

Giada e Daniel Venti, Agnese e Beatrice Bruni (bambini in “Eri già donna”);

Ileana Tacconelli, Chiara Di Muzio, Daniela Rossi, Silvia Principi (festa di compleanno in “Eri già donna”);

Vincenzo De Ritis (Protagonista in “Padri”);

Mattia Cavallucci (Protagonista in “Padri”);

Christian Manzo (Protagonista in “Padri”).

REGISTI:

Marco Napoli (regista del docufilm “Serendip” presente su Netflix) e Nico Andrea Di Benedetto.

DRONISTA

Andrea Mariani

L’ingresso alla serata di presentazione di “INCONTRI TRA LE NOTE” sarà gratuito (inizio ore 20.30). Per partecipare all’evento bisognerà essere in possesso di mascherina FFP2 e super green pass.

“INCONTRI TRA LE NOTE”:

Eri già donna (L. Di Leonardo – S. Cirulli), Oggi ti voglio parlare (L. Di Leonardo – G. Cirulli), Gaia (L. Di Leonardo – G. Cirulli), Gli errori della vita (I. Cavallucci/ L. Di Leonardo – G. Cirulli), Padri (I. Cavallucci/ L. Di Leonardo – G. Cirulli), Tu ci sei (L. Di Leonardo – G. Cirulli), Guerrieri (fragili) ( G. Cirulli), Nam Jay (I. Cavallucci/ L. Di Leonardo – G. Cirulli)

Prodotto da Luciano Di Leonardo

Edizioni Musicali Gruppo DB

Registrato, mixato e masterizzato da Luca Nicolucci c\o Comet Broadcasting Torrevecchia Teatina (Chieti)

Gli OPERA SECONDA sono: Danny Manzo (batteria), Gianluca Cirulli (bassi e voce), Ivano Cavallucci (chitarre e voce), Luciano Di Leonardo (tastiere e voce), Stefano Cirulli (chitarra, percussioni e voce).