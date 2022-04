Campionati Italiani di scacchi 2022 a Montesilvano

In programma a partire da oggi 19 aprile e per finire il prossimo 25 aprile presso la Sala Congressi “A. Zimei” del Grand Hotel Adriatico

MONTESILVANO – Le massime serie nazionali dei Campionati Italiani a Squadre di scacchi, maschili e femminili, si terranno di nuovo a Montesilvano, a partire da oggi 19 aprile e per finire il prossimo 25 aprile presso la Sala Congressi “A. Zimei” del Grand Hotel Adriatico. Dopo il grande successo sportivo e mediatico conseguito dalla passata edizione del 20-26 settembre 2021, la Federazione Scacchistica Italiana ha riconfermato a Montesilvano la competizione più prestigiosa del panorama scacchistico italiano che anche per quest’anno può vantare numeri importanti: 1400 presenze alberghiere tra atleti, dirigenti e accompagnatori; in 7 giorni di gara ci saranno 50 ore di diretta streaming per un totale di 1 milione di contatti raggiunti su tutte le piattaforme digitali.

Senza tener conto del prologo di prestigio, ovvero il 7° Festival Internazionale Pasqua a Montesilvano con ben 161 giocatori partecipanti (68 open A, 46 open, 47 open C). La manifestazione assume una rilevanza internazionale assoluta dal momento che nelle varie squadre saranno presenti, oltre a tutti i migliori scacchisti italiani, anche tanti stranieri di altissimo livello mondiale. Ai nastri di partenza anche la pluriscudettata Obiettivo Risarcimento Padova, salita persino sul tetto d’Europa con lo storico successo conseguito nella European Club Cup 2019.

“La nostra mission” – commenta l’organizzatore Andrea Rebeggiani – “consiste nel promuovere in ambito nazionale e internazionale, in sinergia con l’evento sportivo, l’immagine della città di Montesilvano, della Regione Abruzzo e di tutti i nostri Partner attraverso una comunicazione ampia, continua e diversificata. Proseguendo il sentiero intrapreso con l’edizione 2021, abbiamo costruito un sistema mediatico multiforme per la produzione di una trasmissione televisiva, con riprese video della sala gioco, commenti ed interviste, che sarà diffusa in diretta streaming (50 ore nei 7 giorni di gara) tramite il sito web ufficiale, Twitch, YouTube, i canali social, nonché tramite siti web di media partner ed altri organi di informazione”.

Il saluto del sindaco Ottavio De Martinis: “Con grande piacere accogliamo gli organizzatori e i partecipanti dei Campionati Italiani a Squadre, riservati alla serie Master e Femminile che si svolgeranno nella splendida cornice del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. E’ un onore ospitare una manifestazione così prestigiosa nella nostra città, un evento che porterà 1400 presenze nelle nostre strutture tra atleti, dirigenti e accompagnatori e conterà circa 600 partite fino a lunedì 25 aprile. Il gioco degli scacchi è uno dei più diffusi giochi da tavolo al mondo, racchiude abilità, intelligenza e strategia. Secondo alcune ricerche questo gioco accresce il quoziente intellettivo, la creatività e la fantasia, migliorando la memoria, l’attenzione e la capacità di pianificare, fare previsioni e calcolare i rischi. Inoltre la presenza di molte ragazze, che si sono avvicinate a questo sport è significativa a testimonianza dell’interesse suscitato da una serie televisiva molto seguita. A tutti i partecipanti ai campionati italiani porgo un caloroso saluto, l’augurio di una sana e leale competizione e di poter trarre soddisfazione sia dalle gare che dal soggiorno a Montesilvano. Spero che tutti i presenti possano apprezzare, oltre l’ospitalità, anche la ricchezza e la varietà delle bellezze naturali e storiche della città di Montesilvano. In bocca al lupo a tutti e Ad Maiora!”.