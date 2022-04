“Il Gruffalò” fa il pieno al Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona

SULMONA (AQ) – Grandissimo successo di pubblico per l’ultimo evento in programma della stagione 2021/22 organizzata e promossa da Meta Aps al Teatro Maria Caniglia di Sulmona che sabato pomeriggio scorso con lo spettacolo per tutta la famiglia “Il Gruffalò” ha fatto registrare oltre 500 presenze di pubblico proveniente,in prevalenza, da fuori città e regione.

Una commedia musicale di grande qualità, quella diretta da Manuel Renga e prodotta da Fondazione Aidain collaborazione con il Centro Servizi Culturali “Santa Chiara” di Trento, il Teatro Stabile del Veneto eBSMT – Bernstein School of Musical di Bologna, che ha fatto sognare e divertire i più piccoli regalando a tutti i presenti un momento di serenità e leggerezza con le imprevedibili avventure dei protagonisti del racconto best-seller creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Si concludono così, con una grande festa, gli appuntamenti previsti in stagione all’interno del Caniglia e promossi dall’associazione Meta, la realtà produttiva sulmonese composta da giovani professionisti e professioniste del territorio che si sono adoperati con dedizione, nelle scorse due stagioni, al fine di garantire alla cittadinanza un’offerta di grande prestigio sia in ambito della prosa che in quello dei teatro-ragazzi.

Da Gabriele Lavia ad Antonio Rezza, da Monica Gueritore con il suo omaggio a Giorgio Strehler al “Venere e Adone” di William Shakespeare prodotto dal Globe Theatre di Roma, e ancora Daniele Russo con il Teatro Bellini di Napoli per “Fronte del Porto”, il musical “Piccole Donne” della compagnia dell’Alba, gli spettacoli in diretta streaming dal teatro, le attività del Caniglia in rete, il percorso di formazione per i ragazzi del dipartimento di salute mentale “Giuliana Fapore” di Sulmona, il protocollo d’intesa con l’Università la Sapienza di Roma per il progetto Theatron, fino alla prima produzione firmata dal Teatro Maria Caniglia dal titolo“Il Grande Inquisitore” per la regia di Daniele Salvo.

“Sono state due stagioni straordinarie, sotto tutti i punti di vista e noi siamo davvero felici del risultato raggiunto, non potevamo chiedere di più” commenta Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico del progetto “Teatro Maria Caniglia – Teatro di Produzione che aggiunge “Abbiamo visto rinascere il teatro,giorno dopo giorno, dopo un lungo periodo di difficoltà. Il pubblico è tornato finalmente a riempire la sala e questo, con cauto ottimismo, fa bene sperare per una grande ripresa a ottobre. Siamo certi che Sulmona tornerà presto a rivestire in ambito regionale e nazionale il ruolo che le spetta, quello di grande polo di produzione culturale. È questo il momento di crederci”.

La programmazione proposta dall’associazione Meta non termina qui, ma continua con un nuovo appuntamento, sempre dedicato ai più piccoli, “Magari – spettacolo per clarinetto, baule e dizionario” che, in modo poetico e buffo, parlerà con delicatezza della paura di ognuno di noi di rimanere da solo e della difficoltà di comunicare con gli altri.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 15 maggio 2022 alle ore 17:00 presso il Piccolo Teatro di Via Quatrario di Sulmona. I biglietti sono disponibili in vendita presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona – Palazzo della SS.Annunziata in Corso Ovidio e sulla piattaforma online Oooh.events. Il costo è fissato a € 8 (Posto Unico).

Per informazioni telefoniche contattare il numero 329 933 98 37, collegarsi ai canali social del teatro o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com.