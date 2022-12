Open Week alla Di Marzio – Michetti e visite gratuite all’Urban Box

PESCARA – “Sono 23 i neo-diplomati dell’Istituto Professionale Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara che hanno ritirato oggi anche il diploma di qualifica alla professione di Operatore Socio-Sanitario-OSS nel corso della cerimonia promossa in occasione della prima giornata dell’Open Week, la settimana dedicata all’Orientamento attivo dei ragazzi delle classi terze di scuola media che si preparano a scegliere come e dove proseguire gli studi superiori. Una giornata caratterizzata dalla Tavola Rotonda sui futuri sbocchi professionali nel settore dell’assistenza sanitaria, e dell’animazione rivolta a bambini e anziani e che ha visto l’apertura straordinaria di aule e laboratori, iniziativa che andrà avanti sino a sabato prossimo 17 dicembre”. Lo ha detto la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani oggi presente all’apertura dell’Open Week, coordinata dalla docente Serena Tomei con tutti i Capi dipartimento.

“Dopo gli Open Day – ha spiegato la dirigente Ascani – quest’anno con i nostri docenti abbiamo scelto di destinare un’intera settimana alla fase di Orientamento dei ragazzi facendo ciò che è più naturale per il nostro Istituto, ossia aprire tutte le porte e dimostrare praticamente ai potenziali studenti cosa e come si studia nelle nostre aule e, soprattutto, quali sono le possibilità di inserimento sul mercato del lavoro e le opportunità di impiego effettivo dopo il diploma, o anche di prosecuzione degli studi, dunque fornendo un supporto valido anche in proiezione di una scelta universitaria. Durante la settimana, sino a sabato prossimo 17 dicembre, tutti i nostri ragazzi, che sono poi l’anima della scuola, saranno mobilitati in una serie di iniziative nelle quali saranno loro stessi a raccontare la propria esperienza didattico-formativa”.

L’Open Week dell’Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ si è aperta con una giornata articolata in quattro momenti: dalle 8.15 alle 13.30 apertura dei Laboratori didattici, ovvero tutti gli indirizzi hanno aperto i propri laboratori ad attività pratiche partecipate specifiche del settore alla presenza dei docenti di riferimento; dalle 9 alle 12 l’Aula Magna ha ospitato la Tavola Rotonda su ‘Scuola e Lavoro – Sinergie e Buone Pratiche’, con le Aziende partner del settore sanitario e la partecipazione di alunni ed ex alunni dell’Ipsias – corso Socio Sanitario, momento di dibattito che si è concluso con la consegna delle pergamene attestanti il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-sanitario a 23 studenti: Jasmine Argentini, Sara Catalano, Giada Colucci, Federica Di Cicco, Marica Erasmo, Michela Ferrante, Daiane Gagliardini, Diletta Giampietro, Mattia Giancaterino, Greta Iezzi, Giulia Marini, Tanya Minieri, Luiza Maria Rosu, Lucrezia Sciotti, Michele Tiberi, Marika Valerio e Stefania Vespasiano che hanno sostenuto l’esame nell’aprile 2021; Alessia Cicchella, Roberta D’Amico, Gabriella Dell’Erario, Federica Di Girolamo, Stefania Lupone e Aurora Ricci che hanno sostenuto l’esame a settembre 2021. Intanto sono state oltre una trentina le visite gratuite agli occhi che gli studenti dell’Indirizzo di Ottica dell’Ipsias Di Marzio-Michetti hanno svolto all’interno dell’InfoPoint di piazza della Rinascita, l’ex Urban Box, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e degli occhi.

Il programma dell’Open Week continua domani, mercoledì 14 dicembre, con l’apertura dei laboratori didattici dalle 8.15 alle 13.30, Laboratori aperti negli stessi orari anche giovedì 15 dicembre, e dalle 10.30 alle 11.30 ragazzi in passerella con il ‘Matinée à la mode’, ovvero il defilé nell’Aula Magna.

Venerdì 16 dicembre dalle 8.15 alle 13.30 sempre Laboratori didattici e dalle 8.30 alle 12 si svolgerà ‘Ideathon – Maratona di Idee’, ossia nell’Aula Magna l’Ipsias insieme all’Associazione ‘Essere Oltre’ promuove un progetto per favorire l’incontro tra alunni di scuole di grado diverso sul tema ‘Prevenzione e salute attraverso il benessere e/o lo sport’, in relazione ai punti dell’Agenda 2030. La giornata si chiuderà con la ‘Fashion Night – Cinquanta Sfumature di Blu’, ossia la tradizionale sfilata di Moda degli studenti che indosseranno abiti disegnati e realizzati dai ragazzi dell’Indirizzo Moda, sfilata che si svolgerà dalle 19 alle 20.

La Open Week si chiuderà sabato 17 dicembre alle ore 10.30 con il Convegno ‘La Crisi energetica in Italia e in Europa’, in Aula Magna, al fine di aprire una riflessione sulle cause e sulle possibili soluzioni della crisi energetica per famiglie e imprese, all’evento parteciperanno esperti del settore e del mondo del lavoro.