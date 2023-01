Open day del plesso scolastico di Rocca San Giovanni il 13 gennaio

ROCCA SAN GIOVANNI – Si terrà venerdì 13 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00 l’open day del plesso scolastico Ericle D’Antonio di Rocca San Giovanni.

“È un’iniziativa – spiega l’assessore alla Scuola del Comune di Rocca San Giovanni Carmelita Caravaggio – che vuole sostenere la nostra scuola e con essa il nostro territorio”. “Il fatto che i nostri ragazzi frequentino la scuola del paese – aggiunge – è importante per mantenere e rinsaldare quel legame con le proprie origini che altrimenti andrebbe perso. E per conservare quella socialità con i propri coetanei che soltanto la frequentazione di un istituto di paese può dare”.

“Inoltre – spiega l’assessore – la nostra è una scuola situata in una posizione ottimale, in una strada non trafficata e in pieno centro abitato, nonché dotata di un servizio di mensa per tutti gli alunni, gestita internamente”.

L’apertura straordinaria di venerdì prossimo è rivolta a genitori ed alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. L’amministrazione ha programmato poi una riunione per mercoledì 18 gennaio, alle ore 18.00, nella sala consiliare del Comune con i genitori che dovranno iscrivere i propri figli alle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/24.

“La nostra amministrazione è sempre attenta all’istituzione scolastica e agli alunni – conclude Carmelita Caravaggio –, attenzione che si rinnova con l’organizzazione di numerosi progetti scolastici ed extrascolastici realizzati con costanza e con la partecipazione di studenti, amministrazione e scuola, perché solo insieme si possono raggiungere risultati soddisfacenti. Il nostro invito è quello di venire a trovarci venerdì ed è rivolto non solo alle famiglie residenti sul territorio ma anche a quelle che vogliono conoscere una realtà scolastica sicura e confortevole”.

Il plesso scolastico, oltre a godere di una posizione ottimale, è dotato di pannelli fotovoltaici volti a garantire energia autonoma, ha un giardinetto interno e un servizio di scuolabus capillare sul territorio con tre autobus che raggiungono anche le zone più lontane del paese. Una decisione, questa, presa dall’amministrazione in carica, che ha deciso di mantenere il terzo scuolabus.

“La realtà didattica operante nel nostro paese – commenta il sindaco Fabio Caravaggio – ha una lunga tradizione, che ha visto la presenza non solo di validi insegnanti, ma anche di allievi che hanno dato lustro al loro luogo natio, raggiungendo traguardi personali e professionali che sono stati il frutto del loro impegno, e di quello dei loro docenti, proprio nelle aule della scuola di Rocca San Giovanni”.