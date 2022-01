Open day al centro vaccinale di Fossacesia: ecco quando, orari

FOSSACESIA – Un fine settimana all’insegna della lotta al Covid a Fossacesia, che vedrà impegnati medici, personale infermieristico, volontari della Protezione Civile e Forze dell’Ordine. La città si confermerà aperta alla solidarietà e nel contrasto alla diffusione del virus, attivando la palestra polivalente di via Primo Maggio, per le vaccinazioni e lo screening della popolazione scolastica. Gli appuntamenti sono: nella giornata di domani, 7 gennaio, e in quella dell’8, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, quanti vorranno potranno raggiungere Fossacesia per ricevere il vaccino anti covid; domenica 9 gennaio, dalle ore 8:30 alle 13:30, sarà invece dedicata ai tamponi rapidi per gli alunni dai 6 anni in su, per i loro genitori e a tutto il personale scolastico delle scuole di Fossacesia.

L’ingresso nella struttura sportiva sarà controllato all’esterno dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, mentre all’interno si potrà contare sull’assistenza dei volontari della Protezione Civile comunale. Per evitare la formazione di file e quindi assembramenti, è possibile ritirare il numero progressivo di chiamata e attendere il proprio turno nelle vicinanze della palestra polivalente.

Questa mattina il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha presieduto una riunione operativa, alla quale hanno partecipato il vice sindaco Maria Angela Galante, il consigliere delegato e responsabile Volontari Protezione Civile Umberto Petrosemolo, il medico del Centro Operativo Comunale Paolo Accettura, il capogruppo della minoranza Mariella Arrizza. “Tutto pronto per accogliere chi si dovrà vaccinare nell’ hub open day, che è gestito a spese del Comune e dalla generosità di tutti gli operatori che lavoreranno gratuitamente. Fossacesia come sempre è una città aperta a tutti”: è quanto ha detto il sindaco Di Giuseppantonio.