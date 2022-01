Antonia Di Giovannantonio compie cento anni, gli auguri del sindaco

Il Presidente del Consiglio Paolo Vasanella consegna una targa con gli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione comunale per il suo “meraviglioso secolo di vita”

GIULIANOVA – Il sorriso della signora Antonia Di Giovannantonio è il più bel messaggio di speranza in questi giorni segnati dalla preoccupazione per la pandemia. Nella sua casa di via Fratelli Cervi, nonna Antonia ha infatti festeggiato, con i familiari più stretti, i suoi 100 anni. Quattro figlie (Splendora, Silvana, Maria e Rina), otto nipoti (Annarita, Attilio, Marco, Debora, Tamara, William, Yuri ed Edoardo) e cinque pronipoti (Jacopo, Pierfrancesco, Sofia, Paolo e Leonardo), Antonia Di Giovannantonio ha attraversato sicura il Novecento ed è entrata, sempre in salute, nel primo quarto degli anni 2000. Ieri ha festeggiato il suo “meraviglioso secolo di vita”, come è scritto sulla targa che le è stata consegnata dal Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, a nome del Sindaco e dell’ Amministrazione comunale.

Nata il 6 Gennaio 1922 a Guardia Vomano, sposa nel 1940 di Attilio Di Gregorio, tornato dalla Seconda Guerra Mondiale dopo essere stato dato per disperso, Antonia ha trascorso una vita morigerata, “lavorando molto e mangiando poco”, dicono la figlia Splendora ed il genero Guglielmino Zitti. “Una mattina di emozioni e di ricordi – sottolinea il Presidente Vasanella – La signora Antonia legge e scrive senza occhiali. Mi ha lasciato una pergamena di ringraziamento, oltre ad una penna con dedica. La sua fiducia nella vita, nei sentimenti e nella persone, sia di buon auspicio per chi le vuole bene e per tutti giuliesi”.