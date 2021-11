Onstage! Festival Internazionale del Teatro Americano in Italia a Pescara

PESCARA – Martedì 16 e Mercoledì 17 novembre in programma Onstage! Festival Internazionale del Teatro Americano in Italia. L’America è di scena a cura di Florian Metateatro – Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne – Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara

Per la prima volta a Pescara, con il progetto OIKOS Residenze per Artisti nei Territori, arriva il Festival Internazionale di Teatro Americano, un ponte culturale che attraverserà l’oceano con spettacoli, letture, incontri di approfondimento sulle tematiche degli spettacoli, per scoprire come gli argomenti di una società contemporanea così distante siano in effetti molto vicini a noi.

L’edizione 2021 di OnStage! Festival promosso da Kit Italia e The International Theatre in partenariato con Kairos Italy Theater di New York vede coinvolte quattro città italiane: Roma (Off Off Theatre e Teatro di Roma – Villa Torlonia e Teatro del Lido), Pescara (Florian Espace) Milano (Menotti Teatro Filippo Perego) e Cagliari (in collaborazione con LucidoFestival).

Storie americane di respiro universale su grandi temi contemporanei saranno presentate al Florian Espace, in due giornate interamente dedicate al Festival, Martedi 16 e Mercoledì 17 novembre, a ingresso gratuito con prenotazione.

PROGRAMMA

Si comincia martedì 16 novembre, alle 17.00 con la prima presentazione in italiano del testo teatrale Baptized To The Bones – Battezzati fino al Midollo di Dave Johnson, un divertente triangolo che coinvolge un pastore protestante e la moglie, nel contesto perbenista di una provincia del Sud degli Stati Uniti. La traduzione è di Sofia Benedetta realizzata appositamente per il Festival all’Università RomaTre e la mise-en-espace a cura di Giulia Basel, regista e direttrice artistica del Florian Metateatro; con gli attori Alessio Tessitore, Serena Di Gregorio, Umberto Marchesani; musica composta ed eseguita dal vivo da Daniele Mammarella; coordinamento tecnico Renato Barattucci; Compagnia Florian Metateatro

Alle ore 18.30 Incontro con l’autore Dave Johnson, in collegamento streaming da New York, con Donatella Codonesu e Tomaso Thellung, direttori artistici del Festival Internazionale OnStage, con Pippo Di Marca regista e scrittore, condirettore artistico del Florian Metateatro; con i docenti di letterature anglo-americane Nicola Paladin e Francesca Razzi, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara; regia streaming e social media a cura di Isabella Micati, supporto tecnico Loris Ricci.

Dave Johnson – Poeta, autore, artista, traduttore. Per il teatro ha tradotto e adattato, con Laura Caparrotti, Gomorrah e Super Santos, dai romanzi di Roberto Saviano, A Story of Love & Soccer di Michele Santeramo, in cui ha anche recitato (The Cherry Lane Theatre, NY). Per 12th Street ha tradotto l’intervista di Edoardo Albinati, Premio Strega 2016 con The Catholic School. Artista pluripremiato, le sue opere sono state esposte, fra l’altro, al Queens Museum e includono l’installazione The Longest Table Cloth in the World per l’American Pavilion di Expo 2015, Milano. È membro de The New School Writing Program, CUNY Research Foundation, e fondatore di Free Verse, progetto di matrice sociale sviluppato con il South Bronx Department of Probation. Insegna scrittura performativa online, per NeON Arts/Carnegie Hall.

Si prosegue Mercoledì 17 novembre, dalle ore 17.00 sempre al Florian Espace, con la presentazione di un testo antologico sulla poesia americana, delle edizioni Nino Aragno Editore, in cui trovano voce gli eredi dei grandi maestri del realismo, da Edgar Lee Masters a Ezra Pound. Le ricerche e le pratiche letterarie illustrate nel volume sono le manifestazioni di una resistenza al sopruso linguistico, al ricatto della banalità e al vuoto di significato imposto da una società in cui le potenzialità espressive della parola vengono quotidianamente avvilite e snaturate.

Nuova Poesia Americana- Chicago e le praterie a cura di Luigi Ballerini, Gianluca Rizzo e Paul Vangelisti. A presentarlo ci saranno, in collegamento streaming da New York, Luigi Ballerini e Gianluca Rizzo, traduttori e curatori del libro e al Florian Espace Ugo Perolino, professore di letteratura italiana contemporanea del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, con Pippo Di Marca regista e scrittore, Nicola Paladin e Francesca Razzi docenti in letterature anglo-americane dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara.

Luigi Ballerini, scrittore e poeta, vive fra New York e Milano. Ha insegnato letteratura italiana in università americane quali la New York University, UCLA, Yale. Tra le sue traduzioni, poesie di Gertrude Stein e l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Dopo numerose raccolte ha pubblicato Cefalonia, sull’eccidio della Divisione Acqui perpetrato dalla Wehrmacht e Se il tempo è matto. La sua opera è raccolta nell’Oscar Poesie 1975-2015, a cura di Beppe Cavatorta, e sulla sua poesia è uscito La parte allegra del pesce a cura di Ugo Perolino. Gianluca Rizzo, critico, traduttore e poeta, insegna lingua e letteratura italiana a Colby College, nel Maine. Ha pubblicato articoli, poesie e traduzioni dall’inglese all’italiano e viceversa tra cui il recente volume da lui curato Mariano Bàino, Yellow Faxand Other Poems, Agincourt Press.

Alle ore 18.00 andrà in scena sul palco del Florian Espace il reading Chicago e le praterie – Una cavalcata sul lato selvaggio della poesia americana del ‘900 a cura di Pippo Di Marca regista e drammaturgo, con letture di poesie in Italiano e in Inglese degli attori del Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale: Giulia Basel, Emanuela D’Agostino, Umberto Marchesani, Alessio Tessitore, Flavia Valoppi, Alessandro Vellaccio, Massimo Vellaccio e degli studenti di lingua e letteratura anglo-americana Betiel Anghesom Negash, Giorgia Caldarelli, Paolo Miccoli, Rosa Parisi, Enrica Torrieri Di Tullio dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara

Ingresso GRATUITO – vivamente consigliata la prenotazione ai numeri 085/4224087 – 393/9350933. Necessari Green Pass e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid.