PESCARA – Ben 300 chili di tappi di plastica, contenuti in 22 bustoni e 22 bidoni: sono quelli consegnati, come da tradizione, dall’Associazione culturale Fontevecchia di Spoltore alla Confraternita della Misericordia di Pescara, per contribuire alla raccolta che, quest’anno, permetterà l’acquisto di due carrozzine, una destinata all’ospedale civile di Sant’Omero, l’altra per l’Istituto Santa Caterina di Francavilla al Mare, e di un defibrillatore per un’azienda di 40 dipendenti. Ad accogliere il prezioso carico natalizio, nella sede di via delle Fornaci, sono stati i volontari della Misericordia, con Guido Di Carlo, alias ‘nonno Tappo’, con il vicepresidente del Consiglio comunale Berardino Fiorilli, socio storico della Misericordia, la governatrice Cristina D’Angelo e i numerosi volontari delle due Associazioni.

“Lo spirito e la mission sociale dell’Associazione Fontevecchia – ha ricordato il Presidente Luciano Troiano – sono quelli di recuperare le tradizioni più autentiche dei nostri luoghi, ma non solo: la nostra Associazione nel corso dell’anno porta avanti anche altre iniziative di solidarietà e di supporto nei confronti di chi sta attraversando un momento difficile della propria vita, una malattia, un disagio economico, come dimostra il nostro gemellaggio con la Lilt, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sempre presente alle nostre manifestazioni per divulgare la politica della prevenzione oncologica. E quest’anno, reduci da un biennio caratterizzato dall’emergenza pandemica da Sars-Covid-19 che ha letteralmente travolto e stravolto le nostre esistenze, si è rafforzata ancora di più la nostra mission sociale, consentendoci di moltiplicare il nostro impegno e incrementare ulteriormente la raccolta dei tappi della solidarietà, intercettando peraltro le energie di tre province, Pescara, Chieti e Teramo, di associazioni e aziende private, per dare il nostro contributo all’attività della Misericordia di Pescara con la quale quest’anno acquisteremo due carrozzine per due diverse strutture sanitarie e un defibrillatore. E nel 2021, con i 300 chili di tappi, abbiamo migliorato il nostro precedente record del 2020, quando avevamo raccolto 210 chili di plastica”.

“Per il sesto anno consecutivo – ha aggiunto il consigliere comunale e socio Misericordia Fiorilli – si rinnova la partnership tra la Misericordia e l’Associazione Fontevecchia, unite nel portare avanti un progetto, ideato dal nostro volontario ‘nonno Tappo-Guido Di Carlo’ che ci consente di portare la solidarietà nei luoghi in cui più ce n’è bisogno”.

Alla raccolta dei 300 chili di tappi per il 2021 hanno contribuito l’Associazione ‘Beato Marco D’Aviano’, il B&B The Bed di Pescara, il ristorante ‘Farina del mio Sacco’ di Montesilvano, l’Associazione ‘Camminando Insieme’ di Chieti con Antonio Martorella e Fernando Di Primio, bar, ristoranti, B&B, e poi tantissimi privati tra cui il dottor Mario Sciarretta, Renato Manzo, Daniele Sabatini, Maria Carmela Sardini di Spoltore, Giovanni Simeone, Josè Alberto Palestini e Gabriella Ricci, Lina Bufarale di Pescara, Mattia Cervoni, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Pescara, i Volontari del Servizio Civile Universale Asp 2 di Atri Ilaria Cretone, Ludovica e Greta Di Martino, i volontari della Lilt-Lega Italiana Lotta contro i Tumori con la vicepresidente Milena Grosoli.