“Gli occhi del topo” in scena a L’Aquila: ecco quando

Venerdì 17 settembre, alle ore 21.00, al Castello Cinquecentesco la performance di arte, danza e teatro affidata ai Masbedo

L’AQUILA – Venerdì 17 settembre, alle 21.00, per il Festival Internazionale di performance d’arte, danza, teatro e musica PERFORMATIVE.01 si terrà la performance “Gli occhi del topo” prodotta nell’ambito della partnership tra MAXXI L’Aquila e MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo. L’opera è frutto della committenza “I percorsi difensivi rinascimentali del Forte spagnolo” affidata ai performer Masbedo e realizzata presso il Castello spagnolo dell’Aquila, sede del Museo Nazionale d’Abruzzo, edificato nel 1532 dal nuovo viceré del Regno di Napoli Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga.

Il duo di artisti lavora a un progetto composito che si articola in una performance incentrata sulle memorie storiche della vita del Castello che si traduce in una installazione audio visiva site specific proiettata al tramonto, con uno studiato gioco di luci, colori e suoni, sulle mura di cinta del Forte attivando una riflessione comune sul contesto del Castello Cinquecentesco e sul suo significato per la comunità aquilana.

“Il progetto, commenta la Direttrice del MuNDA Maria Grazia Filetici, nasce con la volontà di dare voce a un luogo caro alla città quale quello del Castello in vista della sua attesissima riapertura. Felici di restituire momenti di partecipazione al prossimo rientro del Museo al Castello, grazie alle conoscenze storiche ed alla disponibilità del nostro team di studiosi che hanno collaborato con i Masbedo”.

Le immagini in movimento e gli elementi audio della performance e della video installazione immersiva sono girati tutti all’interno del Castello dai Masbedo per raccontare il mondo sotterraneo e labirintico dove gli unici sbocchi all’esterno e di comunicazione interna sono delle feritoie nella muratura dell’edificio. Un luogo in cui prevale l’aspetto uditivo, evocando l’immaginario di chi abitava e si perdeva nel Castello ragionando sulla forza del suono.