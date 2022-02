Nuovo Basket Aquilano – Pescara Basket, la presentazione del match

L’AQUILA – Ritmi serrati in casa Pescara Basket, già proiettata verso l’insidiosa trasferta sul campo del Nuovo Basket Aquilano in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Serie C Gold. La giovane squadra guidata da coach Simone Stirpe è in piena bagarre per la conquista dei play off ed al momento occupa la sesta posizione in coabitazione con il Magic Basket Chieti a quota 14 punti, frutto di sette vittorie ed altrettante sconfitte, ottenute alla media di 75,1 punti realizzati e 73,4 subiti.

Punto di forza principale della compagine aquilana è sicuramente il lungo argentino classe 1988 Leandro Cecchi, secondo miglior realizzatore del campionato con 21,6 punti di media dietro solo al teatino Stonkus. A supportare il giocatore sudamericano ci sono il pivot classe 2003 Paolo Belmaggio (11,6 punti) e l’esperta guardia Giancarlo Schiavoni (10,8), con l’altro lungo Titas Klevinskas (7,8) ed il playmaker Giulio Antonini (5,0) a completare il quintetto, mentre dalla panchina escono gli esterni Valerio Alessandrini (5,0), Giuseppe Oriente (4,1) e Lorenzo Caldarelli (3,8), le ali Niccolò Nardecchia (3,8), Daniele Aristotile (1,3) e Massimiliano Nardecchia (0,8), con i giovani Tommaso Santomaggio (2,0) e Francesco Tuccella (1,8) a completare l’organico.

La gara di andata vide il successo di Capitanelli e compagni con il punteggio di 69-62 al termine di una contesa piuttosto equilibrata, nei quali gli ospiti rimontarono il 19-10 iniziale dei biancazzurri, mettendo il naso avanti all’intervallo lungo, prima di subire rimonta e sorpasso dei padroni di casa, i quali poi negli istanti conclusivi hanno legittimato il successo finale.

Palla a due, al PalaAngeli in Via Antonetti P C. Sant’Elia 1 a L’Aquila, domenica 27 Febbraio alle ore 18.00. Arbitreranno i signori Pisetta Palmiro di Roseto degli Abruzzi (TE) e Di Sabatino Daniel di Mosciano Sant’Angelo (TE).