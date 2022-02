ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha aderito al progetto “Una scelta in Comune” e così, presso l’Ufficio Anagrafe, sarà possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti.

Gli uffici anagrafe dei comuni sono stati infatti individuati quali punti di raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà in merito alla donazione. A tutti i cittadini maggiorenni, in occasione del ritiro o del rinnovo della carta d’identità, è offerta una modalità aggiuntiva con la quale esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione. L’estensione agli uffici anagrafe tra i luoghi in cui poter dichiarare e registrare il proprio volere sulla donazione di organi e tessuti è regolamentata dall’art. art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e dal successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.

Gli operatori dell’Ufficio Anagrafe hanno partecipato al Corso di Formazione organizzato dal centro Regionale per i Trapianti (CRT) il 9 e 18 febbraio scorsi e sono stati abilitati per la registrazione e la trasmissione delle dichiarazioni di volontà utilizzando il sistema “CIE online”, offrendo così ai cittadini rosetani quella che è un’opportunità e un diritto. La dichiarazione di volontà permette al cittadino di esprimere, in vita, la propria volontà sia positiva che negativa. Tramite il Comune si può difatti registrare il sì o il no alla donazione di organi e tessuti. Il cittadino riceverà la ricevuta della registrazione avvenuta nel SIT (Sistema Informativo Trapianti) e la dichiarazione sarà consultabile h24 dal CRT (Centro Regionale Trapianti).

“Si tratta di un’iniziativa lodevole, già in atto in diversi comuni italiani, che offre la possibilità a tutti i maggiorenni che chiedono il rilascio o il rinnovo della Carta d’Identità di esprimere il proprio assenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti” spiega il Sindaco Mario Nugnes. “Si tratta di un gesto semplice, di grande generosità e di alto senso civico, che ha una valenza straordinaria sotto il profilo della solidarietà, con il quale si esprime la volontà di donazione degli organi per salvare la vita di qualcun altro, o contribuire a curare molte malattie altrimenti non curabili”.

“Ringrazio tutti i dipendenti dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Roseto degli Abruzzi per aver aderito, con entusiasmo e professionalità a questo progetto e per questo ennesimo, importante servizio che offrono alla collettività” conclude il primo cittadino. Per saperne di più è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Roseto degli Abruzzi (085/89453673 – 675 – 676 – 679) o il coordinamento aziendale per i trapianti della Asl di Teramo (0861/4291). Si ricorda inoltre che il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento.