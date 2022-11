Nuove panchine sul lungomare di Fossacesia e a San Giovanni in Venere

FOSSACESIA – Nuovi arredi a Fossacesia Marina e nell’area monumentale di San Giovanni in Venere. Si sta procedendo alla sostituzione delle vecchie panchine, che arrederanno il Lungomare ed il belvedere e le aree dell’abbazia benedettina. Il progetto di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano, come deliberato dalla Giunta comunale nel luglio scorso, è stato elaborato dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Fossacesia e prevede una spesa di 25mila euro, finanziata con un contributo statale. I lavori sono eseguiti dalla ditta Green Arreda, di Vasto.

“L’opera di restyling rafforzerà l’identità della parte turistica della nostra città – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio – che vede crescere costantemente il numero dei visitatori, richiamati tanto sul piano religioso, che dalla bellezza architettonica di San Giovanni in Venere, così come sono molti coloro che frequentano il lungomare. Si tratta di interventi migliorativi e di qualità per i residenti, per gli esercenti delle attività commerciali e appunto per i turisti, programmati prima che Fossacesia fosse scelta come luogo della Grande Partenza del Giro d’Italia 2023“.