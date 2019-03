Tra i film in uscita il 28 marzo: “Bentornato Presidente!, “Border – Creature di confine”, “Dumbo” e “Tutte le mie notti”

Sono dieci le novità che dal 28 marzo si potranno trovare nella programmazione settimanale, la sezione ricordiamo si aggiorna ogni giovedì.

Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. Commedie, fantasy, drammatici, di animazone, sentimentali, biografici. Insomma, per tutti i gusti.

All’interno dei link qui sotto presenti troverete i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Cominciamo con Bentornato Presidente!, sequel di Benvenuto Presidente, diretto da Giancarlo Fontana e con Claudio Bisio tra i protagonisti. Peppino Garibaldi torna a portare scompiglio nei palazzi della politica. Ad affiancarlo, nei panni dell’amata Janis, c’è Sarah Felberbaum. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna… elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si è innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

Proseguiamo con Border – Creature di confine, premiato a Cannes nel 2018. Diretto da Ali Abbasi, è un thriller sentimentale che vede protagonista Tina (Eva Melander), impiegata alla dogana, nota per il suo olfatto eccezionale. E’ come se riuscisse a fiutare il senso di colpa, la paura, la vergogna. Tina si dimostra infallibile fino al giorno in cui Vore (Eero Milonoff), un uomo all’apparenza sospetto, le passa davanti e le sue abilità per la prima volta sono messe alla prova. Tina sente che Vore nasconde qualcosa che, però, non riesce a decifrare. Peggio ancora, ne è irresistibilmente attratta e la storia d’amore con lui le farà scoprire la sua vera identità. Con Vore, infatti, Tina condivide una natura segreta. Tutta la sua esistenza non è stata che una menzogna e ora dovrà scegliere se continuare a vivere una bugia o accettare la sconvolgente verità che le ha offerto Vore.

Terza new entry Captive State, diretto da Rupert Wyatt, con protagonisti John Goodman, Ashton Sanders e Vera Farmiga. La Terra è governata dagli alieni ormai da dieci anni, dopo un’invasione. La popolazione è divisa tra chi accetta il presente e chi si oppone al governo alieno, organizzando una ribellione.

In uscita il 28 marzo anche il film di animazione Dumbo, all’immaginazione di Tim Burton. Nel nuovo film Disney live action, Holt Farrier è una ex star del circo che al ritorno dalla guerra trova la propria vita sconvolta. Il proprietario del circo Max Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere e una trapezista di nome Colette Marchant fanno di tutto per trasformare l’insolito elefante in una star.

Altra new entry nelle sale cinematografichè è Fratelli nemici. Nati e cresciuti in una periferia in cui domina la legge del narcotraffico, Manuel e Driss sono come fratelli. Tradimento, vendetta e sopravvivenza li spingeranno a mettere tutto in dubbio. Dal 28 marzo al cinema.

Il vegetariano racconta la storia di Krishna, giovane immigrato indiano che vive nella campagna emiliana dove lavora come mungitore di mucche. Lo stretto contatto con gli animali e la terra riporta spesso la sua mente agli anni dell’infanzia in India, caratterizzata da un clima familiare di grande rispetto per la natura. Quando una mucca improduttiva sembra destinata al macello, Krishna è costretto a fare una difficile scelta: accettare la cultura in cui ormai vive o seguire la sua coscienza?

Dopo il successo al Locarno Film Festival, arriva nelle sale il nuovo film di Leonardo Guerra Seràgnoli, con protagoniste Angela Fontana, Denise Tantucci e Blu Yoshimi: Likemeback. Tre amiche festeggiano la fine del liceo con una vacanza in barca, condividendo ogni momento sui social, inconsapevoli che questo cambierà la loro amicizia per sempre. Un racconto sperimentale e profondo, uno sguardo disincantato e sincero sull’essere adolescenti oggi.

The prodigy – Il figlio del male è la storia di una madre preoccupata per il comportamento anomalo del figlio minore che pensa che qualcosa di soprannaturale stia prendendo il sopravvento.

Tutte le mie notti è un thriller psicologico del regista Manfredi Luciobello con protagoniste Barbora Bobulova e Benedetta Porcaroli, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2018. In una notte d’autunno, nelle strade deserte di una cittadina di mare, Veronica e Sara incrociano le loro vite, che finiscono così per cambiare prospettiva. Un thriller psicologico che ruota intorno a segreti, bugie, paure e che ci porterà a conoscere le verità più nascoste delle due donne.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Una giusta causa, ratto dall’emozionante storia vera della donna che ha cambiato il mondo: Ruth Bader Ginsburg. Prima giovane avvocatessa poi magistrata e giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d’America, che ha dedicato la propria vita a favore dei diritti delle donne e della parità dei sessi.