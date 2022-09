“Notturno d’Autore” a Caramanico Terme per il Festival dei Borghi

CARAMANICO TERME – Il format “Notturno d’Autore” a cura dei Teatri Riuniti d’Abruzzo, visto il grande riscontro e apprezzamento da parte del pubblico, torna anche nel mese di settembre. Questa volta a fare da sfondo ai protagonisti sarà il borgo termale di Caramanico Terme, immerso nel Parco Nazionale della Majella, all’interno del “XIV Festival Internazionale dei Borghi più belli d’Italia”.

L’appuntamento è per domenica 11 settembre a partire dalle 19.30 in Piazza Conti. Un serata dedicata al teatro itinerante in cui lo spettatore verrà accompagnato per le vie e negli angoli più suggestivi del borgo dove i protagonisti daranno voce alla penna di grandi autori classici e contemporanei. In scena per la serata di Caramanico Terme ci saranno ben sette attori: Daniela Barra, Serena Borelli, Sandro Calabrese, Alessandro Coccoli, Ilaria Micari, Tiziana Scrocca e Antonia Renzella ideatrice del format del “Notturno d’Autore”.

L’appuntamento per i partecipanti è a partire dalle 19.30 in Piazza Conti, lo spettacolo prevede che gli spettatori vengano suddivisi in gruppi di massimo 30 persone, per una migliore fruizione dei singoli spettacoli. Le partenze dei gruppi sono previste ogni 30 minuti, l’ingresso è gratuito.

Per info: 328 546 5712 (anche via WhatsApp) o teatririunitidabruzzo@gmail.com