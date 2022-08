Notturna di Notaresco: vincitori e classifiche dell’edizione 2022

NOTARESCO – A tre anni di distanza dall’ultimo svolgimento e coprendo il buco creato dalla pandemia nel 2020 e nel 2021, la Notturna di Notaresco ha ottenuto un vivissimo successo. La manifestazione podistica, molto cara agli organizzatori dell’Atletica Vomano della presidente Liliana D’Addazio e facente parte dei circuiti Corrimaster Fidal e Piceni&Pretuzi, ha portato sulla linea di partenza 200 corridori per la competitiva di 7,8 chilometri e anche un manipolo di appassionati per la camminata in Rosa non competitiva incentrato sulla tematica della violenza di genere, il tutto alla presenza per il comune di Notaresco del sindaco Diego Di Bonaventura e dell’assessore alle politiche giovanili Micaela Savini.

Con i colori sociali dell’Atletica Vomano, Mohamed Rajid ha onorato il fattore campo vincendo la gara della sua società di appartenenza. Nato e cresciuto a Roma, nel quartiere di Primavalle, da genitori di origine marocchina che si erano già trasferiti in Italia, il 29enne Zerrad ha dominato nettamente col tempo di 25’13” (media di 3’14” a chilometro), alle sue spalle Davide Rapallo (Battaglio Cus Torino – 26’35”) e Matteo Pantoni (Marà Avis Marathon – 26’46”) a completare il podio.

Alla ligure di nascita ma abruzzese di adozione Francesca Calvauna (Atletica Gran Sasso Teramo) il trionfo in ambito femminile col tempo di 30’08” (media di 3’51” a chilometro), seconda Chiara Benedetti (Parks Trail Promotion – 31’29”) e terza Lia De Simone (Pretuzi Runners Teramo – 31’31”).

Gabriele Di Giuseppe, direttore tecnico dell’Atletica Vomano: “Una bella manifestazione onorata da oltre 200 podisti e come numeri era il dato che ci aspettavamo dopo il periodo pandemico. Sono contento della vittoria del nostro atleta Mohamed Zerrad, campione italiano e il nostro atleta di spicco dell’Atletica Vomano. Abbiamo organizzato questa Notturna con lo slogan ‘La Salute al Centro’, nell’ambito di un progetto nazionale dove l’ASC ci ha delegato come Regione Abruzzo ad essere rappresentati nella vallata del Vomano. Abbiamo avuto un riscontro positivo con la Camminata in Rosa per il contrasto alle violenze di genere, grazie alla Croce Rossa Italiana sezione di Roseto-Atri e allo Sportello Rosa Integrato presieduto dalla dottoressa Silvana Di Filippo. La condivisione degli obiettivi tra associazioni è stata la formula vincente della nostra manifestazione che guarda alla decima edizione prevista per il 2023”.

Gli highlights dell’edizione 2022 della Notturna di Notaresco al link https://www.facebook.com/atleticavomano/videos/1106019930348519

VINCITORI DI CATEGORIA

M16-22: Fabio Sirocchi (SEF Stamura Ancona)

M23: Andrea Pallotta (Avis Ascoli Marathon)

M35: Luca Clerico (Valsusa Running Team)

M40: Francesco Raia (Podistica New Castle)

M45: Mirco Cassetta (Avis Monteprandone-Podistica Centobuchi)

M50: Edoardo Carrozzi (Atletica Abruzzo L’Aquila)

M55: Diego Canacci (Runners Pescara)

M60: Antonio Sebastiani (Pretuzi Runners Teramo)

M65: Pasquale Iezzi (Atletica Paratico)

M70: Remo Chiavatti (GP Montorio)

M75: Mario Surricchio (Tocco Runner)

F23: Susanna Roffredi (Campus Varese Runners)

F35: Valentina Di Stefano (Road Runners Club Milano)

F40: Monica Foglia (GP Montorio)

F45: Angela Moraru (Run & Smile Asd)

F50: Simona Ruggieri (Asa Ascoli Piceno)

F55: Patrizia Angeloni (Pretuzi Runners Teramo)

F70: Venere Sarra (Runners Pescara)

CLASSIFICA TEAM PIU’ NUMEROSI REGIONE ABRUZZO

1° Pretuzi Runners Teramo 17 atleti

2° Podistica New Castle 14

3° Adriatico Team 10

4° Asd Cologna Spiaggia 7

5° Runners Pescara 7

CLASSIFICA TEAM PIU’ NUMEROSI FUORI REGIONE

1° Avis Spinetoli Pagliare 9 atleti

2° Avis Ascoli Marathon 6

3° Marà Avis Marathon 5