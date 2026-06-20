Notte Romantica 2026 nei Borghi più belli d’Italia: gli eventi in Abruzzo

REGIONE – La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2026 torna in Abruzzo sabato 20 giugno 2026, con un’unica eccezione: il borgo di Scanno festeggerà sabato 27 giugno 2026. L’undicesima edizione dell’evento nazionale, promosso dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia, ha come tema “L’Amore per i ricordi”, un invito a riscoprire tradizioni, memorie e storie d’amore legate ai centri storici italiani.

La manifestazione propone un programma diffuso che unisce passeggiate a lume di candela, concerti, serenate, installazioni artistiche, degustazioni e il tradizionale dessert ufficiale “Pensiero d’Amore”, servito contemporaneamente in tutti i borghi aderenti.

I borghi abruzzesi partecipanti

I borghi dell’Abruzzo si dividono in due date:

Sabato 20 giugno 2026

Abbateggio (PE)

Bugnara (AQ)

Caramanico Terme (PE)

Casoli (CH)

Città Sant’Angelo (PE)

Guardiagrele (CH)

Navelli (AQ)

Pacentro (AQ)

Palena (CH)

Penne (PE)

Rocca San Giovanni (CH)

Tagliacozzo (AQ)

Sabato 27 giugno 2026

Scanno (AQ)

Eventi e iniziative nei borghi

Ogni borgo propone attività personalizzate, ma tutti condividono un’atmosfera intima e suggestiva, con luci soffuse, musica dal vivo e percorsi dedicati ai sapori del territorio.

A Città Sant’Angelo, l’evento “Notte Romantica 2026 – I vicoli dell’arte e dell’amore” offre una visita guidata gratuita tra gli scorci più suggestivi del centro storico, con partenza dall’Infopoint e un focus culturale sulla tradizione del matrimonio abruzzese.

A Navelli, il borgo si anima con degustazioni di prodotti tipici, concerti, installazioni artistiche e momenti dedicati ai ricordi e alle storie locali. Le vie del centro storico vengono illuminate quasi esclusivamente da candele, creando un’atmosfera unica.

Abbateggio ospiterà una serata dedicata ai ricordi e alla memoria collettiva, con una passeggiata tra le vie del borgo e la possibilità per ciascuno di affidare a una cassetta dei ricordi, allestita presso l’Abbacafé, pensieri ed emozioni legati al paese. La serata proseguirà con un aperitivo conviviale e con le suggestive serenate della Banda dei Briganti.

Cosa rende speciale la Notte Romantica

La Notte Romantica 2026 regala ai borghi abruzzesi un’atmosfera unica grazie alle luci soffuse e ai percorsi a lume di candela che valorizzano vicoli, piazze e scorci storici. L’evento propone un intrattenimento diffuso con musica classica, jazz, teatro, poesia, cinema e mostre artistiche, creando un’esperienza immersiva per residenti e visitatori. L’enogastronomia gioca un ruolo centrale: ristoranti, bar e pasticcerie offrono menu tematici ispirati all’amore e ai sapori del territorio. Immancabile il dessert ufficiale “Pensiero d’Amore”, servito in contemporanea in tutti i borghi aderenti. Il momento più atteso resta il bacio di mezzanotte, accompagnato da un brindisi collettivo che unisce simbolicamente tutte le piazze d’Italia in un unico gesto romantico.

Il tema 2026: “L’Amore per i ricordi”

L’edizione 2026 celebra il legame tra memoria, tradizioni e identità dei borghi. Le attività culturali sono dedicate alle storie d’amore del passato, ai ricordi d’infanzia e alle radici delle comunità locali. Un modo per valorizzare la storia dei piccoli centri e il loro patrimonio umano.

Il messaggio del presidente Antonio Di Marco

“La Notte Romantica è diventata negli anni uno degli appuntamenti più identitari della nostra associazione perché racconta il valore più autentico dei borghi: quello di custodire la memoria, i legami e le emozioni delle comunità – dichiara il presidente dei Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco –. Quest’anno il tema dei ricordi assume un significato ancora più profondo. I nostri borghi sono scrigni di storie, luoghi in cui il tempo non cancella ma conserva e tramanda. Sono comunità che custodiscono tradizioni, relazioni umane e bellezza, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e irripetibili. La partecipazione di quattordici comuni di Abruzzo e Molise – prosegue Di Marco – dimostra la vitalità delle nostre comunità e la capacità dei piccoli centri di fare rete e di promuoversi insieme attraverso eventi di qualità. La Notte Romantica è anche un’occasione straordinaria per valorizzare il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico dei territori, sostenendo un turismo esperienziale sempre più attento all’identità dei luoghi e alle relazioni umane. Invitiamo cittadini e visitatori – conclude il presidente Di Marco – a vivere questa serata speciale nei nostri borghi, lasciandosi guidare dalla bellezza, dai sapori, dalla musica e dai ricordi. Perché in un tempo che corre veloce, i borghi continuano a rappresentare luoghi dove le emozioni possono fermarsi e diventare patrimonio condiviso.