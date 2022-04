A Lanciano la magia di “Notre Dame de Paris” : ecco quando

Dal 22 al 24 luglio in occasione del ventennale, arriva al Parco Villa delle Rose “Notre Dame de Paris” con il cast originale

LANCIANO – Come già annunciato, e come dimostrano i numerosi manifesti apparsi in città, farà tappa anche a Lanciano (Ch) il musical Notre Dame de Paris, 2002 – 2022 Vent’anni di successi in Italia, con il cast originale e le musiche di Riccardo Cocciante.

Dal 22 al 24 luglio prossimi, infatti, il Parco delle Rose di Lanciano ospiterà il tour dello spettacolo dall’ineguagliabile successo, riproposto in occasione del 20 anniversario in tutta Italia, con un grande debutto al Teatro degli Arcimboldi a Milano, il 3 Marzo scorso, per proseguire in lungo e in largo per tutt’Italia fino a fine anno.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, è interamente curata e distribuita da Vivo Concerti. Per le date di Lanciano, l’organizzazione è gestita da Musica&Eventi di Maurizio Trevisan in collaborazione con Best Eventi.

In occasione di un anniversario così importante, solo ed esclusivamente per il 2022 lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. Per l’occasione, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni rispettivamente nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, la versione italiana dello spettacolo, curato da Pasquale Pannella con le musiche eterne di Riccardo Cocciante, ha appassionato in questi anni più di quattro milioni di persone. L’opera è pronta a emozionare ancora il pubblico attraverso un tour che celebri l’intramontabilità della propria storia.

“E’ una grande soddisfazione – sottolinea l’organizzatore, Maurizio Trevisan – portare a Lanciano un evento di questo prestigio, che in vent’anni di spettacoli ha regalato al pubblico, accorso sempre numerosissimo, grandi emozioni. Sarà un evento che andrà ad arricchire il cartellone di Lanciano Estate 2022 e di questo sono particolarmente contento. Ringrazio il sindaco Filippo Paolini e tutta l’amministrazione comunale per aver colto questa occasione e aver messo a disposizione lo spazio del Parco Villa delle Rose, che sarà la cornice perfetta per Notre Dame”.

“Ho accolto con grande entusiasmo la proposta di Trevisan – aggiunge il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini – E’ per noi motivo di orgoglio e soddisfazione ospitare nella nostra città uno dei Musical di maggior successo del panorama internazionale, riuscendo così a portare il nome di Lanciano in una vetrina così prestigiosa, insieme alle principali città italiane”.

I biglietti per le date di Lanciano – già ampiamente venduti – sono disponibili online su Ticketone.it e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati.