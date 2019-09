Nonno Ascoltami a Pescara, intervista a Mauro Menzietti [VIDEO]

Oltre 500 gli screening dell’udito effettuati a Piazza Salotto, successo per la decima edizione. Ai microfoni di Paolo Sinibaldi il fondatore

PESCARA – Una grande festa non solo per i nonni, ma per tutta la famiglia. In una piazza Salotto allestita a festa, si è svolta la decima edizione di “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza”, campagna nazionale per la prevenzione contro i disturbi uditivi.

Temperature più che estive, boom di presenze e di controlli dell’udito, dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 20. Oltre 500 screening dell’udito effettuati, da più di 50 tra medici, personale ospedaliero e tecnici audiometristi. Sin dalle prime ore della mattina, nonni e nipoti hanno animato la piazza, con palloncini blu, momenti di intrattenimento e sport, musica, teatro e divertimento per i più piccoli.



Ad effettuare gli screening in piazza, il dottor Claudio Donadio Caporale, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara, coadiuvato da audiometristi, logopedisti e volontari della Misericordia.

Alle ore 12, il taglio del nastro dell’edizione 2019, con la benedizione dei nonni e i saluti dei rappresentanti delle istituzioni, all’interno della Piazza della Prevenzione, struttura allestita ad hoc al centro della piazza. A fare gli onori di casa, Valentina Faricelli e Mauro Menzietti, rispettivamente presidente e fondatore di Nonno Ascoltami!.

Con loro, tante associazioni, centri sociali per anziani, associazioni di teatro per bambini, società sportive e rappresentanti del mondo della scuola, (Istituto Nostra Signora Pescara, Istituto Raffaele Laporta, Istituto “11 febbraio 1944”) che hanno partecipato alla festa in piazza allestendo il “Muro del nonno”, con i disegni realizzati dagli alunni sul tema nonno/nipote.

E dopo la giornata di Pescara, l’evento “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” continua sabato 5 ottobre a Lanciano e domenica 6 ottobre nelle piazze di: Barletta, Campobasso, Gravina, Napoli, Perugia, Roma, Treviso.