Degustazione vino Rosato con prodotti tipici all’enoteca ArtDiWine

Nel locale in via Marco Polo a Pescara si potrà gustare l’aperitivo il 30 settembre e nei giorni 1, 3, 4 e 5 ottobre. Ecco i menù previsti

PESCARA – Da lunedì 30 Settembre ArtDiwine, osteria a Pescara propone per questa settimana entrante un aperitivo “Rosato” con degustazione. Nello specifico anche l’1, 3, 4 e 5 ottobre si potrà gustare il vero Cerasuolo con abbinamenti particolari. Si potrà scegliere tra 2 particolari vini naturali abruzzesi rosati, delle vere chicche prodotte da straordinarie piccole cantine locali, da apprezzare abbinati ad una attenta selezione di prodotti tipici artigianali abruzzesi.

I vini sono:

Cerasuolo di Donato Di Tommaso (Rosciano, PE), che nasce dall’unione di due tecniche: vinificazione in bianco di uve Montepulciano e salasso

Vino rosato “Rosa Rosae” di Marina Palusci (Pianella, PE), frutto un’unica vendemmia di più vitigni, unione di saggezza antica e visione moderna

Ecco la proposta per l’aperitivo:

1 calice di vino naturale rosato, a scelta tra il “Rosa Rosae” e il Cerasuolo

Degustazione di: Lonza artigianale di Carunchio, caciocavallo affinato al pepe nero e limone, crostini con crema di pomodori secchi bio e ventricina spalmabile di Castel del Monte

Costo a persona €10

APERITIVO GOURMET e APERITIVO CENATO A PESCARA

La degustazione che proposta è indicata come stuzzicante aperitivo gourmet, o come inizio di un appagante aperitivo cenato. Infatti, per chi lo desidera sarà ovviamente possibile richiedere anche i classici taglieri da degustazione di ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi artigianali (salumi, formaggi, sottoli e altre chicche), da accompagnare con vini naturali o birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte in mescita e alla carta dell’enoteca.

QUANDO E DOVE

30 Settembre – 5 ottobre, dalle 19:00 (tranne mercoledì 2 ottobre, giorno di chiusura)

ArtDiWine Enoteca Artistica – Via Marco Polo 15/1 65126 Pescara PE

L’enoteca ArtDiWine offre un ambiente intimo e rilassante, dove degustare in tutta tranquillità prodotti artigianali estremamente ricercati e godere di esperienze sensoriali uniche. ArtDiWine è il locale perfetto per il tuo aperitivo cenato gourmet a Pescara, zona Porta Nuova, a due passi dal centro cittadino.

COME PRENOTARE

Raccomandata la prenotazione, così poter offrirvi la migliore esperienza possibile. Il mercoledì sempre chiusi.

I contatti:

Tel. o Whatsapp: 371.3755554

Email: info@artdiwine.it

Sito web: www.artdiwine.it

Facebook: www.facebook.com/ArtDiWine

Instagram: https://instagram.com/artdiwine/