Nonno ascoltami: controlli dell’udito dell’udito gratis a Pescara

Le tende della Misericordia di Pescara per la campagna “Nonno ascoltami – L’Ospedale in piazza” saranno allestite in piazza Salotto

PESCARA – Tutto pronto a Piazza Salotto per una grande giornata di prevenzione contro i disturbi uditivi. Domenica 29 settembre, dalle 10 alle 19, il cuore di Pescara accoglie la decima edizione del tour “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza”, la campagna di controlli gratuiti dell’udito, promossa dall’omonima onlus, che dal 2010, anno della sua fondazione, promuove in tutta Italia il tema della sensibilizzazione contro i disturbi uditivi.

Tutte le tende allestite in piazza Salotto, all’interno delle quali verranno effettuati i controlli dell’udito sono state messe a diposizione dalla Misericordia di Pescara.

Quattro le città abruzzesi che ospiteranno l’evento: Pescara (domenica 29 settembre – Piazza Salotto), Lanciano (sabato 5 ottobre – Palazzo degli Studi), Chieti (domenica 13 ottobre – Villa Comunale), Vasto (domenica 13 ottobre – Piazza Rossetti), dalle 10 alle 19.

La presentazione dell’evento è stata fatta alla presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali.

“Pescara è la capitale dell’udito. Ora lo possiamo dire a gran voce – ha esordito così Mauro Menzietti, fondatore di Nonno Ascoltami! – La nostra campagna di prevenzione compie oggi dieci anni e festeggia questo importante traguardo proprio a piazza Salotto, luogo simbolo della città, da cui tutto è partito nel 2010. Se oggi in Italia c’è una maggiore consapevolezza e una maggiore cura dei disturbi uditivi, è anche merito dell’opera di sensibilizzazione svolta da Nonno Ascoltami! in tutti questi anni”.

“Un messaggio di prevenzione che parte dall’Abruzzo e arriva in 36 città e 16 regioni in tutta Italia – continua Valentina Faricelli, presidente della onlus –. E la nostra mission travalica i confini nazionali, spingendosi fino a Ginevra, sede della OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), dove Nonno Ascoltami! rappresenterà l’Italia il prossimo 4 e 5 dicembre, in occasione del Forum mondiale sui disturbi uditivi”.

“La grande forza di Nonno Ascoltami! – spiega il dott. Claudio Caporale, direttore reparto di Otorinolaringoiatria – Ospedale civile “Santo Spirito” Pescara – è quella di aver portato l’ospedale nelle piazze, coinvolgendo i medici e le loro equipe sanitarie. La campagna si rivolge sicuramente a una fascia di cittadini over 65, ma anche ai tantissimi giovani che mettono sempre più a rischio il proprio udito, tra ambienti altamente rumorosi e abuso di dispositivi per l’ascolto della musica in cuffia”.

“Prendendo spunto da iniziative meritevoli come Nonno Ascoltami!”- interviene il prof. Adelchi Croce, direttore reparto di Otorinolaringoiatria – Università degli studi “G. d’Annunzio” – si deve prendere spunto per abbassare il volume delle nostre città e degli ambienti che frequentiamo ogni giorno, come ristoranti, scuole, palestre. Solo così si potremo proteggere il nostro udito, continuamente messo a rischio dal troppo rumore”.

A portare i saluti istituzionali Nazario Pagano (senatore), Carlo Masci (sindaco di Pescara), Nicoletta Verì (assessore Salute, Famiglia e Pari opportunità – Regione Abruzzo), Nicoletta Di Nisio (assessore Pari opportunità – Comune Pescara), Guerino Testa (consigliere regionale), prof. Achille Lococo (Responsabile reparto Chirurgia toracica casa di cura Pierangeli Pescara), Berardino Fiorilli (consigliere Comune Pescara), Paolo Angelucci (vicepresidente Nonno Ascoltami! e presidente associazione Amico Medico). Intervenuti anche Nicola Candeloro, partner tecnico Istituto Acustico Maico, Francesco Di Martile (Agenzia assicurativa Di Martile), Diego D’Urbano (Fineco), Nicola Fabrizio (Metamer), special partner.

Negli ultimi anni i dati sulla diffusione dei disturbi uditivi hanno raggiunto proporzioni allarmanti. L’OMS avverte che il 5% della popolazione mondiale vive con una perdita uditiva disabilitante e particolarmente a rischio sono gli adolescenti, tanto che sempre l’OMS sottolinea che entro il 2050 oltre 1 miliardo di giovani potrebbe causarsi danni permanenti all’udito per l’uso improprio dei dispositivi audio. In Italia oltre 7 milioni di persone hanno un disturbo uditivo (1 su 3 degli over 65); il 47% non ha mai effettuato un controllo uditivo; 24 miliardi di euro è il costo della perdita uditiva non trattata. C’è però un risvolto positivo: il 50% dei casi di ipoacusia potrebbe essere evitato con un’adeguata informazione ed educazione sanitaria. E grazie a “Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus” la sensibilizzazione sul problema raggiunge ormai tantissimi cittadini, permettendo loro di conoscere un disturbo grave, ma allo stesso tempo superabile.

In alcune piazze, tra cui Chieti, oltre ai controlli dell’udito sarà possibile effettuare anche un esame vestibolare per identificare il rischio di patologie labirintiche che, insieme ad altre condizioni cliniche, possono portare al rischio di cadute.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019

– 16 regioni, 36 città

– 50 ospedali

– 150 medici

– 300 audioprotesisti e audiometristi

– 1.000 volontari