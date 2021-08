Noemi in concerto a Tagliacozzo: ecco quando

Noemi sarà a Tagliacozzo per una tappa del suo “Metamorfosi Tour” mercoledì 11 agosto presso il Chiostro di San Francesco

TAGLIACOZZO – Domani, Mercoledì 11 Agosto con doppio turno alle 18.30 e alle 21.30 nel monumentale Chiostro di San Francesco a Tagliacozzo Festival arriva il Metamorfosi Tour di Noemi.

La cantante, fortemente voluta dal direttore artistico M° Jacopo Sipari, con il quale aveva già lavorato in precedenza, fa tappa nella rassegna abruzzese carica dei suoi pezzi più famosi, da Glicine a Sono Solo Parole.

Un concerto unico che arricchisce la fitta programmazione del Festival Internazionale di Mezza Estate.

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti (Roma, 25 gennaio 1982), è divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music.

Ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine.

Nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle – The Brave con i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria. La sua particolare timbrica vocale è stata anche oggetto di lusinghiere considerazioni da parte di alcuni psicologi di università inglesi e canadesi.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due Premi Lunezia, un Premio TV – Premio regia televisiva e un Nastro d’argento Speciale per l’interpretazione della canzone Domani è un altro giorno, oltre a varie candidature ai World Music Award, ai TRL Awards, all’OGAE, al Nastro d’argento nella categoria Migliore canzone originale per il brano Vuoto a perdere, ed una al Premio Amnesty International Italia per il brano Amen.

Il 21 giugno 2017, nel giorno della Festa della musica, Noemi è entrata nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore.

“Come i nostri affezionati sanno – dice Jacopo Sipari – l’obiettivo di questo Festival è offrire una programmazione che faccia dell’eleganza il suo valore aggiunto. Noemi è questo. Una gran Signora della musica italiana dotata di immensa classe e stile. Lavorare con Lei è un vero piacere. Siamo davvero tutti estremamente felici di averla nostra ospite per un concerto che resterà nel cuore di tutti”.

Il Festival continua con la musica d’autore di Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio (12 Agosto), Roberto Molinelli e ISA con il concerto sulle musiche dei Queen (13 Agosto) e Tosca con Morabeza (14 Agosto).