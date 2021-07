Pescara, Noemi Serracini e Ivan Talarico ospiti di “A distanza ravvicinata”

Il 30 luglio presso lo Stabilimento La Lampara prima la voce di RTL presenterà il suo libro e poi salirà sul palco il cantautore

PESCARA – Anche questa settimana continua la Rassegna “A Distanza Ravvicinata”, l’insieme di presentazioni ed eventi culturali inseriti all’interno dell’omonimo progetto “A distanza Ravvicinata, storie vive di prossimità” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo in collaborazione con Movimentazioni APS, Atelier 010, Auser e Radiostart, ed ha come obiettivo quello di abbreviare la distanza sociale che si sta creando a causa di questa emergenza sanitaria in atto, in particolar modo tra anziani e persone con disabilità.

Questa settimana saranno ospiti Venerdì 30 Luglio, dalle 22 presso lo stabilimento balneare La Lampara di Pescara, Noemi Serracini, importante voce di radio RTL e Radiofreccia, che presenterà il suo libro, “Rock’n’soul” , Edizioni Arcadia assieme a Fabio Ciminiera autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi sul jazz.

Successivamente, alle 22.30, si terrà sempre presso La Lampara lo spettacolo del cantautore, poeta e teatrante Ivan Talarico, “Tu sei una lingua sconosciuta”, un reading musicale in cui si parla dell’incomprensione amorosa, di come chi ama troppo spesso non capisca se stesso e l’altro. Si entra talmente tanto nel dramma amoroso da renderlo comico. Si ride molto di cose tristi. Canzoni che parlano dell’amore prima dell’amore, dell’impossibilità del dialogo, della fine del mondo, delle rivoluzioni fallite, alternate a racconti di amori impossibili e azioni che improvvisamente sovvertono l’ordine delle cose. Un continuo dialogo con il pubblico, cercando invano di smetterla di parlare d’amore.

Sabato 31 Luglio, alle ore 19 presso il Parco Villa De Riseis, Pescara, come unica tappa abruzzese, sarà presentato in presenza dell’autrice il libro “La notte si avvicina” di Loredana Lipperini, edizioni Bompiani. A dialogare con lei la scrittrice Maristella Lippolis. Loredana Lipperini è scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica, dal 1990 scrive sulle pagine culturali de La Repubblica ed è fra i conduttori di Fahrenheit su Radio Tre. In precedenza ha diretto giovanissima l’agenzia di stampa Notizie Radicali ed è stata fra le prime voci di Radio Radicale, passando poi a Radio Rai, per la quale ha condotto numerosi programmi trattanti musica classica e attualità. Come giornalista ha collaborato, negli anni, a riviste e quotidiani come Sipario, Pianotime, Il Giornale della Musica, l’Unità, Il Secolo XIX, Il Venerdì, L’Espresso.