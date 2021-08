“Nìn mì ci frìche chiù”, teatro dialettale a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Venerdì 3 settembre, in occasione dei festeggiamenti per la Santissima Madonna dell’Annunziata, il Comitato di Quartiere, in collaborazione con la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale, ha organizzato uno spettacolo dialettale della compagnia teatrale “Il Carrozzone”.

L’evento si svolgerà al Parco dell’Annunziata alle ora 21.00 e per i posti a sedere sarà necessario il green pass.

“Dopo il successo dell’anno scorso con la compagnia teatrale “La bottega del sorriso” – dichiara il Presidente del Quartiere Annunziata Sandro Brandimarte – abbiamo voluto ripetere questa tradizione proponendo uno spettacolo di un’altra compagnia molto conosciuta ed apprezzata”.