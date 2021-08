“Zitto che te racconto…” in scena ad Avezzano: ecco quando

Lo spettacolo, ispirato alla tradizione campana, andrà in scena domenica 29 agosto all’interno del Parco ARSSA di Avezzano

AVEZZANO – Si intitola “Zitto che te racconto…Cunti e canti della favolistica campana” della Compagnia degli Sbuffi, lo spettacolo che andrà in scena il prossimo 29 agosto alle ore 21.15 all’interno del Parco ARSSA di Avezzano e organizzato in collaborazione con il Teatro dei Colori, MIC, Comune di Avezzano, Regione Abruzzo, Fondazione Carispaq e UNIMA.

La Campania è stata da sempre una regione caratterizzata da una forte tradizione favolistica, tanto è vero che dai racconti che hanno avuto origine nelle sue province, sin dalle epoche più remote, sono nate molte delle più celebri favole per l’infanzia.

Nelle fiabe campane si trovano riferimenti ai classici latini e greci, alla tradizione tramandata oralmente e alla nuova tradizione napoletana voluta dagli Angioini, che riorganizzarono la cultura nella nuova capitale del Regno. Dal Cunto di Miezuculillo l’orco mangia bambine, alla storia della Vecchina che sposo un topo; dalla storia tragica e buffa delle nozze di Catarina, a quelle del Guarracino, trasformata in una immensa rissa tra tutti i pesci del mare.

La voce calda e avvolgente di Anna Spagnuolo, la fisarmonica di Salvatore Torregrossa e il teatro d’ombre e di figura evocato da Aldo de Martino e Violetta Ercolano, sono gli ingredienti vincenti di uno spettacolo onirico, come quello proposto dalla Compagnia degli Sbuffi, Centro di Produzione e Promozione del Teatro di Figura e di Strada (Burattini, marionette, teatro d’oggetti…), fondato nel 1987 da Aldo de Martino e Violetta Ercolano a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, riconosciuto e sostenuto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Dipartimento dello Spettacolo e dalla Regione Campania.

Testo e regia: Aldo de Martino

Con Anna Spagnuolo, Violetta Ercolano, Aldo de Martino e la fisarmonica di Salvatore Torregrossa

Ombre e pupazzi: Violetta Ercolano

Scene: Benito Previdera

Costo del biglietti: € 5,00

Informazioni e prenotazioni

info@teatrodeicolori.it – 347/3360029

Prevendita: Libreria Ubik (ex Rusconi) C.so della Libertà, 10 – Avezzano

Si ricorda che in base alle vigenti normative anti- Covid l’ingresso allo spettacolo è permesso solo con l’esibizione del Green Pass (aver fatto almeno una dose del vaccino; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi)