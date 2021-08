Teramo, al via i lavori per collegare Villa Pavone-Cartecchio a via Castagna

L’intervento consentirà la riapertura della strada che collega Cartecchio con la Gammarana. Operazione necessaria per l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza delle rampe autostradali

TERAMO – La Società Strada dei Parchi, ha dato il via ai lavori sul tratto di strada attualmente chiuso che collega Villa Pavone-Cartecchio a via Nicola Castagna, fortemente compromesso da un dissesto idrogeologico che ne determinò la chiusura già circa 10 anni orsono. Tale intervento consentirà oltre alla messa in sicurezza del Fosso Cartecchio e delle pile della rampa autostradale, la riapertura della strada che collega la zona di Cartecchio con la Gammarana.

In pratica si tratta di una operazione necessaria che consentirà, non appena ultimati, l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza dell’intero sistema di accesso e di uscita delle rampe di competenza delle autostrade A24 e A25.

Dopo il necessario intervento sui piloni più ammalorati della rampa di uscita di Cartecchio -Teramo Est della Teramo mare eseguito qualche mese fa, e così come concordato con il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari, si interviene per creare le condizioni e assicurare le possibilità operative indispensabili per completare l’intera operazione di messa in sicurezza. I lavori iniziati oggi avranno una durata presumibile di circa 2 settimane.

Il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari ne sottolinea la necessità e ricorda che la fruttuosa interlocuzione con la società Strada dei Parchi, finalmente incanalata su binari di autentica cooperazione e di condivisa operatività, assicura il raggiungimento degli obiettivi primari attesi dai cittadini.