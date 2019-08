Nicola Piovani in concerto per lo Spoltore Ensemble

Il 18 agosto alle 21.30 sarà con il suo ensemble a Largo San Giovanni con “La musica è pericolosa”. Ingresso a pagamento

SPOLTORE – Si accende lo Spoltore Ensemble che nella giornata di domenica 18 agosto propone diversi eventi. Tra questi spicca il concerto del Premio Oscar, Nicola Piovani in “La Musica è Pericolosa” con il suo ensemble. Lo spettacolo prende il titolo da una frase di Federico Fellini con la quale il pianista e compositore Nicola Piovani intitolò un suo libro autobiografico. Da quel lavoro è nato uno spettacolo musicale che vede protagonista il dialogo tra gli strumenti presenti in scena, ma anche il racconto diretto di Piovani che ripercorre il suo lavoro a fianco di grandi artisti italiani e non solo. L’ingresso è a pagamento e si potrà acquistare su Ciaotickets al prezzo di 20 euro, posto a sedere non numerato o 15 euro posto in piedi.

Nell’occasione il maestro riceverà il “Premio Internazionale Cicognini”.

Questo è stato il commento del compositore Davide Cavuti, direttore del Centro Studi nazionale Cicognini sul premio: “Il Premio Cicognini al maestro Piovani rappresenta un momento fondamentale per dare sempre più sostanza all’opera di divulgazione incessante che il Centro studi nazionale Cicognini effettua da anni per far conoscere un genio della musica vissuto a Francavilla al mare dove mantenne la residenza fino agli anni Ottanta e per molti anni dimenticato da tutti”.

Ricordiamo che il maestro si è recentemente reso protagonista in Abruzzo lo scorso 2 agosto quando è stato presente a Nonsolo Blues a Ortona in piazza del Teatro.