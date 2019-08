Silvi Marina, al via Stars of the Night: tre giorni di musica e spettacoli

Tutto pronto a Silvi Marina per la trilogia di spettacoli che vedrà sul palco Monsieur David, Enzo e Sal e Tony Esposito

SILVI (TE) – Gran chiusura del Ferragosto silvarolo con una trilogia di arte scenica, musica, danza e comicità, organizzata dal patron della The Mac Live, Antonio Carlo Moccia. Da domenica 18 a martedi 20 agosto riflettori puntati sulla grande piazza dei Pini, che ha già ospitato la Grande festa di mezza estate conclusasi con lo straordinario spettacolo pirotecnico di mezzanotte sul mare al quale hanno assistito diverse migliaia di persone.

Domenica sera sarà di scena lo spettacolo La Danse du pied, della Feet Theater Company, con Monsieur David e Federica Gumina. Uno spazio fatto di sensazioni, ascolto, empatia con l’ambiente. La singolarità di questo spettacolo è data dal fatto che i protagonisti dello show Feet Melody sono i piedi e le mani che raccontano storie comiche, poetiche e sognanti come ” Fiore di fango”, coreografia dell’attrice e danzatrice Federica Gumina, che eseguirà una performance di teatro-danza e tango argentino.

Lunedi 19 Agosto arriveranno i due comici della nota trasmissione “Made in Sud” Enzo e Sal, vincitori del Premio Massimo Troisi e protagonisti dello spettacolo Made in Sud che saranno presentati da Lidia Di Blasio e accompagnati da un trio musicale abruzzese.

Chiuderà la trilogia il 20 Agosto 2019 il grande concerto del più famoso percussionista d’Italia Tony Esposito che eseguirà i più famosi brani che lo hanno reso celebre in Italia e nel mondo, oltre a nuovi pezzi inediti.

Presentatrice della serata sarà la fotomodella / attrice, Claudia Filipponi.

“Abbiamo voluto – ha detto l’assessore al Turismo e Cultura Giuseppina Di Giovanni – connotare il ferragosto silvarolo in maniera diversa dagli altri anni coniugando arte, musica, teatro e comicità in una sintesi accattivante in tre serate di grande levatura artistica che dimostrerà come le diverse anime e modi dello spettacolo moderno sono capaci non solo di convivere, ma anche di compenetrarsi e interagire”. “Un ferragosto diverso – ha chiosato il sindaco Andrea Scordella – del quale l’amministrazione è orgogliosamente soddisfatta. Al di là degli eventi, tutti di buona fattura, Silvi ha registrato un grande successo di presenze turistiche e di ottimi affari per i nostri esercizi su tutto il territorio comunale. A questo si aggiunge la constatazione che personalmente ho apprezzato più d’ogni altra: le polemiche e le critiche nonsense hanno lasciato il posto alla collaborazione, al rispetto degli altri con la consapevolezza di giovani, esercenti, cittadini e operatori turistici che solo rispettando le regole del vivere civile si può crescere. Certo era inevitabile – ha aggiunto il sindaco Scordella – che qualche sbavatura e qualche lamentela ci fosse. Ma sono convinto che mai come quest’anno e questa estate c’è stata la capacità e la volontà da parte di tutti a non creare, ma a risolvere i propri problemi”.