La musica di De André cantanta da Antonello Persico a Bolognano

Appuntamento domenica 18 agosto Piazza Cesare Battisti per l’evento a sostegno del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale S.S. Annunziata di Sulmona

BOLOGNANO – Domenica 18 Agosto ore 21.30 in Piazza Cesare Battisti a Bolognano, Antonello Persico proporrà dal vivo il proprio Tributo a Fabrizio De André. Insieme a lui ci saranno:

Paolo Palma – chitarre

Paola Ciolino – tastiere

Simone Antonini – Batteria

Danilo del Conte – basso

Giulia Persico – cori

L’evento rientra nelle feste di Bolognano per la Madonna del Monte. Il ricavato della serata sarà sarà devoluto a sostegno del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale S.S. Annunziata di Sulmona.

LA MISSION

Antonello Persico: chirurgo pediatra presso l’ospedale di Pescara. Da sempre canta De Andrè e i suoi concerti servono a raccogliere fondi per le onlus a favore dei reparti di chirurgia pediatrica, pediatria e oncoematologia pediatrica. Con le opere realizzate e che ancora realizzerà ha reso questi reparti dei luoghi speciali per i piccoli ricoverati e per le loro famiglie.