Nereto, depuratore: “Uniti per un futuro pulito e vivibile” in corteo per ribadire il “NO”

Il 26 novembre a L’Aquila sindaci e cittadini per dire NO alla realizzazione della piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi della Wash Italia

NERETO – Il Comitato “ Uniti per un futuro pulito e vivibile“ ha organizzato per il 26 novembre 2019 una manifestazione sotto al palazzo della Regione a L’Aquila per dire no alla realizzazione della piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi della Wash Italia nella zona industriale di Nereto.

I Dodici Sindaci dell’Unione di Comuni Val Vibrata hanno votato un documento in giunta che si oppone alla realizzazione di tale impianto .

Gli stessi Sindaci hanno dato la loro adesione a partecipare alla manifestazione che il Comitato organizza per il 26 novembre 2019, sotto al palazzo della Regione a L’Aquila, con la fascia tricolore e lo stendardo del Comune , per far sentire la loro forza insieme a numerosi cittadini che si stanno prenotando per essere presenti in occasione della Conferenza di Servizi fissata dalla stessa Regione Abruzzo. Alla conferenza parteciperà il Sindaco di Nereto Daniele Laurenzi, che ha già dichiarato tutta la contrarietà all’opera, predisponendo un documento, peraltro illustrato all’assemblea Pubblica tenutasi a Corropoli.

Il presidente del Comitato Raffaele Quaglia, che parteciperà alla Conferenza dei Servizi, invita tutti i cittadini, le associazioni e gli altri comitati, che tutti insieme stanno raccogliendo le firme, fino ad’ora 6000, contro questa che viene definita “ la porcata dell’anno “ a partecipare alla “ grande manifestazione “ del 26 novembre per far sentire tutta la forza che possa bloccare l’opera. Si sta allargando il fronte della protesta di tutta la Val Vibrata contro questo impianto che dovrebbe ripulire liquidi definiti “ non pericolosi” ma che dall’elenco allegato al progetto preoccupano non poco. Oltretutto dalla lettura del progetto e soprattutto dalle relazioni tecniche risulta, come dichiarato dalla stessa società che intende realizzare l’impianto, l’affermazione che produrrà cattivi odori verso i quali è molto difficile redigere relazioni e certificazioni, motivo di più che ha fatto imbestialire tutti gli ambientalisti della zona.

E’ possibile prenotarsi per i pullman ai numeri 347.6086603, 389.3167669 , 347.7038198, 339.3801517, 339.1898782, la partenza da Piazza Cavour a Nereto alle 8.00 del 26 novembre 2019 e ritorno alle ore 13.00.