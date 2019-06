Neoplasie al seno: convegno informativo a Manoppello

MANOPPELLO – Venerdì 28 Giugno alle ore 21.00 presso la Sala Wojtyla, sita in Piazza Zambra a Manoppello Scalo (PE), si svolgerà l’evento Neoplasie al seno: Convegno di presentazione delle attività del Progetto “Energie in Rosa II”.

Il programma, realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus e in partnership con il Comune di Manoppello, saranno totalmente gratuite per le persone partecipanti. La finalità è di attivare percorsi di sensibilizzazione e in-formazione (stili di vita, diagnosi precoce e prevenzione), oltreché di informare e orientare ai servizi del territorio attraverso lo Sportello. Verranno attivati percorsi di sostegno psicologico, anche mediante i Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto. Si realizzeranno attività di benessere psicofisico (yoga della risata), per alleviare le sofferenze di con-vive con l’esperienza della malattia. Dunque, maggiore prevenzione, grazie a una crescente consapevolezza e responsabilizzazione (educazione, anche alimentare) e migliore qualità di vita (benessere e sostegno); il tutto facilitando e promuovendo una rete di supporto integrata.

Dopo l’introduzione all’evento, a cura di Giulia De Lellis, Assessora alle Politiche Sociali, il programma prevede l’intervento di Presentazione del Progetto “Energie in Rosa II” di Anna Maria Bruno, Presidentessa dell’Associazione Solideando. Poi, la Farmacista e Socia fondatrice del Brand Cosmetù Daniela Giangreco esporrà su Bellezza e Benessere prima, durante e dopo le terapie oncologiche. Seguiranno gli interventi della Fisioterapista Simona Di Clemente e di Cristina Capodicasa, Teacher e Ambassador dello Yoga della risata, che proporrà una Sessione di Yoga della risata, prima di lasciare spazio alle domande delle persone partecipanti. L’evento sarà moderato da Natalino Farao, Responsabile del Progetto.

PROGRAMMA

SALUTI INTRODUTTIVI:

Giulia De Lellis, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Manoppello

INTERVENTI:

Anna Maria Bruno, Presentazione del Progetto “Energie in Rosa II”

Daniela Giangreco, Farmacista, Socia fondatrice del Brand Cosmetù “Bellezza e Benessere prima, durante e dopo le terapie oncologiche”

Simona Di Clemente, Fisioterapista

Cristina Capodicasa, Teacher e Ambassador dello Yoga della risata

“Sessione di Yoga della risata”

MODERA NATALINO FARAO