Negrita a Francavilla al Mare, concerto per i 25 anni: foto e scaletta

Due ore di live in acustico per ripercorrere le fasi salienti della carriera tra brani del passato e di piu’ recente produzione

FRANCAVILLA AL MARE – Buon successo di pubblico per il consueto concerto del 31 luglio a Francavilla al Mare. Quest’anno sono stati i Negrita a esibirsi per due ore davanti a migliaia di spettatori. Piazza Alfonso gremita per la tappa abruzzese del tour che vuole celebrare i 25 anni di carriera della band. Alle 21.40 si apre sulle note del “Il gioco” la serata con il frontman, Pau Bruni, che annuncia come si tratta di un teatro plus quello che desiderano eseguire. In sintesi brani eseguiti in acustico e finale in crescendo con ultimi brani più vicini allo stile. consueto dei loro live.

24 brani eseguiti da “Che rumore fa la felicità?”, “In ogni Atomo” a “Brucerò con te”, “Il libro in una mano, la bomba nell’altra”. C’e’ spazio per “Tuyo”, cover Rodrigo Amarante prima di regalare un crescendo di hits che hanno scaldato anche il pubblico seduto in platea tanto da finire in gran parte sotto il palco nei brani “Radio Conga”, “Rotolando verso Sud”. Quindi quasi 5 minuti di interruzione con il primo cittadino di Francavilla, Luciani, sul palco ad avvisare che non era possibile, per ragioni di sicurezza, proseguire in questo modo il concerto e invitando I fans a tornare nei propri posti.

Decisione che ha inizialmente lasciato perplesso Pau che poi ha rispettato la direttiva. Cosi il finale da “Mama Maè” a “Bambole”, “Non ci guarderemo indietro mai” fino ad “Andalusia” e “Soy Taranta” mantiene sostanzialmente la stessa impostazione del live. Solo per gli ultimi due brani “A modo mio” e “Gioia infinita” il leader della band invita il pubblico a far festa con lui sotto il palco.

Hanno suonato con Pau Bruni, i due chitarristi storici ovvero Drigo (che ha cantato anche un brano) e Cesare Petricich. Il trio è stato accompagnato da alcuni sessionmen.

SCALETTA BRANI CONCERTO NEGRITA A FRANCAVILLA AL MARE DEL 31 LUGLIO 2019

Il gioco Hemingway La tua canzone Che rumore fa la felicità? In ogni atomo Brucerò per te Greta Il libro in una mano, la bomba nell’altra Tuyo (cover Rodrigo Amarante) Malavida en Buenos Aires. Cambio Il giorno delle verità Magnolia Ho imparato a sognare Non torneranno più Radio Conga Rotolando verso Sud Mama Maè Bambole Non ci guarderemo indietro mai Andalusia Soy Taranta A modo mio Gioia infinita