Nduuccio accende il weekend di divertimento al Porto Allegro

Si parte sabato 9 novembre con lo spettacolo di bolle mentre la domenica 10 il comico sarà mattatore tra musica e cabaret

MONTESILVANO – Weekend di divertimento per grandi e piccini al Porto Allegro di Montesilvano. Il 9 e 10 novembre infatti ci saranno due appuntamenti pomeridiani. Sabato dalle 17 alle 20 spazio allo spettacolo di bolle con animazione per bambini. Domenica invece la musica e il cabaret del comico Nduccio dalle ore 18 farà trascorrere momenti di sano divertimento all’interno del centro commerciale.

Ricordiamo che la partecipazione a entrambi gli eventi è gratuita e che all’interno del centro situato a Montesilvano nei pressi dei grandi alberghi e Pala Dean Martin sono presenti sia diversi negozi che luoghi per il ristoro. Inoltre al piano superiore è presente il cinema multisala del The Space Cinema con diverse film novità come “Gli uomini d’oro”, “Attraverso i miei occhi”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e altri ancora.