Moby Dick a Pescara, esordio positivo di ‘Nduccio [FOTO]

Nei panni di un eroe tragico il cabarettista abruzzese ha interpretato un nuovo ruolo raccogliendo positivi consensi

PESCARA – Lo scorso 2 agosto il Teatro D’Annunzio di Pescara ha ospitato lo spettacolo di Claudio Di Scanno “Moby Dick – Come il mare io ti parlo”. Tra gli attori più attesi con Susanna Costaglione è stato Germanio D’Aurelio, in arte ‘Nduccio che ha interpretato il capitano Achab, ovvero l’eroe tragico di tutta la storia. Negli scatti di Roberto Di Blasio proviamo a ripercorrere alcune scene dello spettacolo.

Critica dal pensiero praticamente unanime sullo spettacolo, ben interpretato dai vari attori presenti. E non solo. Plauso dunque a Di Scanno per la regia, ai costumi e scenografia ben curata. Prova superata a pieni voti da D’Aurelio che ha dichiarato di essersi sentito a proprio agio in questo nuovo ruolo tanto da dire scherzosamente di sentirsi preoccupato dal fatto che questa esperienza con oltre un mese di prove gli è piaciuta molto.

ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL TEATRO ESTIVO PEFEST 2019

Ricordiamo che la stagione teatrale estiva del PeFesta volge verso la fine. Infatti resta in cartellone solo l’appuntamento del 17 agosto con “A ruota libera” dove saranno protagonisti Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi per un gran finale.