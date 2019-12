Si accende il Natale nei quartieri di Pescara: ecco dove

Domenica 8 dicembre nei quartieri di Pescara l’iniziativa “Accendiamo il Natale” con artisti di strada, street band, animazione e Babbo Natale

PESCARA – Domenica 8 dicembre, dalle 16 circa in via Caduti per Servizio (quartiere Fontanelle), via Lago di Capestrano (Rancitelli), via Rubicone (San Donato), nel largo retrostante il santuario della Madonna dei Sette Dolori, in via Carlo Alberto della Chiesa (Zanni) e in piazza Unione si alterneranno artisti di strada, street band, animazione e intrattenimenti divertenti. Non mancheranno naturalmente Babbo Natale e l’accensione del tradizionale albero.

“La logica di questa bella iniziativa – ha detto il sindaco Carlo Masci – risponde principalmente a obiettivi di inclusione sociale, avendo ben presente che queste manifestazioni solo in minima parte possono portare nelle zone decentrate della città vantaggi di carattere commerciale. Con soddisfazione sottolineo che qui nessuno ha intenzione di abbandonare le periferie, pur sapendo che c’è molto da lavorare per aiutare chi da noi si aspetta molto per superare disagio ed emarginazione”.

Massimiliano Pignoli, capogruppo UDC, ha precisato che “questa è la prima delle iniziative che vogliamo realizzare nei quartieri nel periodo natalizio. Gli alberi allestiti dimostrano che non solo nel centro cittadino si respira l’aria del Natale. Gli alberi di Natale verranno accesi all’arrivo del sindaco Carlo Masci. Per me è una grande gioia stare al fianco delle famiglie in maggiore difficoltà e ai bambini”.

L’assessore Nicoletta Di Nisio ha aggiunto “ci saranno altre iniziative per la fine dell’anno sorprendenti e divertenti ma anche iniziative di solidarietà per chi è in difficoltà. Mai si era vista finora, in questa città, una simile attenzione verso quelle zone cittadine che, davvero, per anni sono rimaste in stato di totale abbandono e ignorate. In ognuno dei sei quartieri verranno accessi bellissimi alberi di Natale alti fino a 5 metri, con luci e addobbi di natale. Anche con questo progetto stiamo dimostrando come il mio assessorato, quando afferma #NonLasciareIndietroNessuno, poi fa seguire alle parole i fatti”.