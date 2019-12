Eventi Natale 2019 a San Giovanni Teatino: il programma

Al via questa mattina con Il Magico Mondo di Natale e le Christma Songs di EP Jazzit band nella scuola civica musicale. Marinucci “Un Natale bello e allegro che piacerà ai grandi, ma soprattutto ai più piccoli”

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Dopo l’anteprima del “Natale in Galleria” molto apprezzata dalla cittadinanza e dai bambini in particolare, domenica 8 dicembre, due eventi apriranno ufficialmente il calendario degli eventi natalizi a San Giovanni Teatino. La mattina, dalle 10.30 in piazza San Rocco, ci sarà “Il Magico Mondo di Natale” con Babbo Natale che sul trono che riceverà la letterina dai bambini che, nell’attesa, saranno intrattenuti da animatori e distribuzione di caramelle. Nel pomeriggio, la bellissima voce di Enrica Panza, accompagnata dall’EP Jazzit band, intratterrà il pubblico nella scuola civica musicale con le “Christmas Songs”.

La prossima settimana, il 12 dicembre, nella biblioteca comunale, per i bambini, ci sarà “Raccontiamo il Natale” e poi, a seguire, “tanti eventi per divertirsi, stare insieme e condividere lo spirito del Natale – dichiara l’assessore Simona Cinosi – come il concerto di Santa Lucia del coro G. Puccini di Chieti, Aspettando il Natale nella galleria Wojtyla con animazione, spettacolo di bolle di sapone, trampolieri, mangiafuoco e session jazz di Christmas Songs. Ci sarà la proiezione di film per bambini, presentazioni di libri, lo spettacolo teatrale “A Natale .. con il Grinch!” fino ad “Arriva la Befana” in calesse in piazza San Rocco domenica 5 gennaio 2020″.

“Abbiamo incontrato le associazioni, commercianti, i comitati e siamo riusciti a programmare un calendario di eventi che reputo coinvolgente ed interessante. – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – Abbiamo rivolto l’attenzione innanzitutto alla città di San Giovanni Teatino e ai suoi residenti con l’obiettivo di spingere sullo spirito di comunità e di passione per il luogo in cui viviamo. Ringrazio fin d’ora tutti quelli che stanno collaborando con l’amministrazione per creare un Natale bello e allegro che piacerà agli adulti, ma soprattutto più piccoli!”