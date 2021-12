Natale in città a Pescara, coinvolti i quartieri il 21 e 22 dicembre

Marching band, villaggio di Babbo Natale e spettacoli itineranti per un Natale vissuto a tutto tondo con ENDAS e associazionismo sociale,

PESCARA – L’obiettivo comune delle proposte presentate è quello di mettere i quartieri al centro di un meccanismo sociale e culturale virtuoso. Rivitalizzare tutte le zone della città attraverso l’azione dei giovani e del mondo dell’associazionismo è fine nobile, che va proprio nella direzione dello sforzo che deve intraprendere una buona amministrazione attraverso l’organizzazione e la delocalizzazione di attività socioculturali in tutta l’area urbana.

La pensano così Nicoletta Di Nisio, Assessore alle politiche per la disabilità, all’ascolto del disagio sociale ed all’associazionismo sociale, e Simone D’Angelo, presidente ENDAS Abruzzo, pronti a portare la magia del Natale in ogni angolo di Pescara, attraverso musica, iniziative per bambini ed incentivando quel clima d’incanto che si crea con le strade addobbate a festa, con la collaborazione della Pro Loco Pescara Aternum e la G.E.A.V. Nazionale.

Nei giorni 21 e 22 dicembre saranno organizzate attività, fisse ed itineranti, nei quartieri di Piazza Duca degli Abruzzi, Portanuova zona Stadio, San Giuseppe, Zanni, Villa del Fuoco e Fontanelle: dal villaggio di Babbo Natale di Via Cavour, al tour di Santa Claus di Viale Vittorio Pepe, con la marching band composta da fiati, zampogne e ciaramelle che farà tappa in Via Matese, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Stradonetto, Via Caduti per Servizio, tra le altre.

Nelle settimane che precedono il Natale, attesa e sorpresa si mescolano alla voglia di vivere la città, le cui strade vengono addobbate a festa per accogliere adulti e bambini pronti a respirare l’atmosfera magica che si crea tra lucine colorate, mercatini e negozi di ogni genere. Un’occasione unica, insomma, per scoprire antiche tradizioni, gustare dolci, trovare regali insoliti ed ascoltare musiche natalizie.