Nasce la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, si allarga la base societaria

GIULIANOVA – La società Amicacci si rinnova per continuare a crescere. Negli ultimi mesi la dirigenza giallorossa ha lavorato per allargare la base societaria, in modo da apportare ulteriori energie e risorse, necessarie per competere ad alto livello in Italia e soprattutto in Europa.

Nel corso della sua storia l’Amicacci è riuscita nel suo piccolo in imprese incredibili, contro compagini costruite per vincere grazie a sinergie con grandi gruppi aziendali e istituzioni pubbliche. Nonostante gli sforzi sul campo è diventato sempre più difficile portare atleti di un certo valore nella propria squadra, di fronte allo strapotere economico dei club spagnoli, tedeschi e dei principali campionati continentali.

Per continuare ad affrontare tali sfide è richiesta una struttura organizzativa adeguata, in grado di programmare e di far conoscere la propria realtà per proporsi a sponsor di caratura nazionale e internazionale.

Grazie al supporto e ai suggerimenti di Tonino Sorgi, new entry nella dirigenza Amicacci, è nata una sinergia che ha coinvolto la Regione Abruzzo con la quale la società giallorossa sta mettendo a punto una serie di progetti volti ad accrescere la visibilità e quindi arrivare ad avere gli strumenti economici per essere competitivi.

Il primo cambiamento riguarda la denominazione: nasce la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. Naturalmente non cambierà la sede legale, il Centro Sociale “Ronald Costantini”, base delle attività sportive, tutto targato “Amicacci Giulianova 1982”.

Nei prossimi giorni verranno annunciate altre novità in vista della nuova stagione agonistica, ricca di appuntamenti tra campionato italiano e coppe europee, che cercheranno di coinvolgere i tifosi e tutti gli sportivi abruzzesi.