Nasce Centro Palco Academy per la formazione di aspiranti attori

Tra i docenti Silvia Mezzanotte, Matilde Brandi, Vanessa Gravina, Ettore Bassi e Francesco Montanari. Lezioni a Francavilla al mare

FRANCAVILLA AL MARE – Nasce in Abruzzo una nuova realtà in fatto di alta formazione cinematografica e teatrale ed è Centro Palco Academy, ideata e promossa dall’artista abruzzese Marco Santilli. L’accademia, che avrà tra i docenti volti noti dello spettacolo, inaugurerà il calendario dei corsi ad ottobre. Con 25 studenti che seguiranno otto mesi di formazione e acquisiranno concetti e tecniche finalizzati all’inserimento nel mondo del cinema e del teatro. Un’iniziativa preziosa per i numerosi ragazzi e aspiranti attori che scelgono di formarsi in modo professionale e di realizzare il proprio sogno nel cassetto.

I partecipanti avranno modo di seguire i corsi di recitazione teatrale e cinematografica che saranno tenuti da Vanessa Gravina, Ettore Bassi e Francesco Montanari. Vanessa Gravina vanta un’intensa carriera nel mondo del cinema e delle serie tv, con le partecipazioni a La Piovra 4 e 5, Centovetrine e Il Paradiso delle signore. Ettore Bassi è stato protagonista di numerose fiction di successo come Carabinieri e Rex, e per il grande schermo ha preso parte al cast di film come Quello che le ragazze non dicono, La regina degli scacchi, Promessa d’amore e Taxi Lovers. Francesco Montanari, è noto per essere stato nel cast del telefilm Romanzo Criminale – La serie, che si ispira alla vera storia della pericolosa banda della Magliana, ma anche per aver recitato in teatro accanto a Benedicta Boccoli e Sebastiano Somma in “Sunshine” per la regia di Giorgio Albertazzi.

Il corso di impostazione e uso della voce sarà curato da Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar – gruppo con cui si è aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo con il brano “Messaggio d’amore” nel 2002 – e famosa anche per la sua carriera da solista e per aver portato in tour diverse rappresentazioni teatrali. Il corso di movimento scenico sarà tenuto da Matilde Brandi, ballerina, showgirl e attrice teatrale, nota per essere stata nel corpo di ballo di Fantastico su RaiUno, di Buona Domenica su Canale 5, della compagnia del Bagaglino e prima ballerina di Domenica In. Ha inoltre collaborato con Adriano Celentano, Albano e Giorgio Panariello e, in teatro, con Claudio Amendola.

Il corso di dizione sarà a cura dell’attrice e showgirl Emy Bergamo, protagonista di show, musical e miniserie tv per Francesco Pingitore, Carlo Vanzina e Massimo Ranieri, mentre quello di regia sarà tenuto da Fabrizio Coniglio, attore di famose fiction televisive come L’Allieva e noto per aver interpretato il marchese Ludovico Clermont, nella recente serie Netflix “La legge di Lidia Poët”.

Nel corpo docente ci saranno anche Francesco Branchetti per i corsi di illuminotecnica e scrittura creativa e la dott.ssa Chiara Masciovecchio per la parte relativa alla psicologia e alla comunicazione.

Un team di alto livello è quello che accompagnerà gli studenti nel percorso formativo. Inoltre Centro Palco Academy creerà, a fine anno accademico, incontri con registi teatrali e cinematografici e casting director, per dare continuità al bagaglio culturale acquisito durante il corso e per poterlo mettere in pratica da subito con le prime esperienze nel mondo del cinema e del teatro.

I corsi si terranno all’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Tutte le informazioni per poter partecipare e per saperne di più sono consultabili sul sito www.centropalco.it.