Sulmona, imposta di soggiorno: incontro formativo per la gestione del software

L’incontro informativo, di natura eminentemente tecnica, è fissato per il giorno del 25 marzo 2024 presso le aule del Comune

SULMONA – Il Comune di Sulmona dal mese di novembre 2022 fornisce un software gratuito per la gestione dell’imposta di soggiorno.

Le modalità di utilizzo del programma accessibili all’indirizzo https://sulmona.imposta- soggiorno.it/ verranno approfondite nel corso di una riunione in cui l’Amministrazione, per il tramite di un formatore esperto, spiegherà in dettaglio le potenzialità del software.

Il programma, integrato con altri applicativi, consente di semplificare i diversi adempimenti di competenza dei gestori, come l’invio dei dati alla Questura e alla Regione. L’incontro informativo, di natura eminentemente tecnica, è fissato per il giorno del 25 marzo 2024, ore 15.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sulmona, Via Mazara, n. 21 e si protrarrà fino ad esaurimento degli argomenti in programma.

Per garantire la massima partecipazione sarà possibile seguire l’incontro in diretta collegandosi al seguente link https://sulmona.civicam.it

Gli operatori del settore sono invitati a partecipare.