Musica per Sognare a Chieti: il programma della prima edizione

CHIETI – Musica per Sognare è un progetto culturale di musica contemporanea che si svolgerà a Chieti da Sabato 17 Luglio a Sabato 11 Settembre, 6 gli eventi della prima edizione che si terrà presso la “Collina Teatina”, un antico casale ristrutturato ed immerso nel verde delle colline chietine da cui si vede uno dei panorami più belli d’Abruzzo: la Bella Addormentata.

Ideato da Arturo Capone (professionista con un’esperienza trentennale e protagonista di numerosi eventi che hanno diffuso la cultura della musica elettronica e sperimentale a livello internazionale), con la collaborazione di Marco Cerritelli, cuoco e proprietario del ristorante di cucina italo spagnola “Tapaz Food Experience”.

La rassegna “Musica per Sognare” è un percorso di gusto, ammirando un panorama stupendo, circondati dalla musica che ci fa emozionare.

Saranno coinvolti artisti italiani ed internazionali, protagonisti dei tramonti più belli del mondo, musicisti e dj, che rappresentano la scena indipendente di musica elettronica.

“Musica per Sognare” è il “warm up” che tutti abbiamo desiderato ascoltare prima di una notte indimenticabile…un momento importante e iper creativo che dà libertà massima all’artista che può esprimere tutto il suo background, il suo bagaglio di esperienze sonore..

Calendario Rassegna dalle ore 18:00 alle ore 01:00

Sabato 17 Luglio

Fabrizio Mammarella, Daniel Monaco, Giulia Gutterer, Andrea Tempo

Sabato 31 Luglio

Richard Dorfmeister, Arturo Capone, Koinaim live

Sabato 07 Agosto

Tiger & Woods, Cosmo

Venerdi 13 Agosto

Leo Mas, Don Carlos

Sabato 28 Agosto

DJ Spiller, Filippo Diana live

Sabato 11 Settembre

Daniele Baldelli, Massimino Lippoli Presentazione film

“Riviera Clubbing The Movie” Regista Luca Santarelli

Luogo della manifestazione: La Collina Teatina Via per Popoli, 17, Chieti Prevendita: Tapaz Via Tabassi n. 9 Chieti Info whatsapp: 340 3431487 – 339 8849631

https://www.facebook.com/tapazfoodexperience

Ingresso evento + Cena + 1 long drink: 25 euro Ingresso evento + 1 long drink: 15 euro

Rassegna organizzata con il rispetto di tutte le regole relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute.

Promosso da Comune di Chieti, Humani, Slow Motion, Tapaz Food Experience

Biografie degli artisti di punta

Richard Dorfmeister e Peter Kruder

Leggende austriache della musica contemporanea, hanno dato vita al progetto Kruder & Dorfmeister diventando presto tra i nomi mondiali più importanti della scena elettronica, considerati il punto di riferimento di un intero genere musicale. Il loro album capolavoro “The K&D Sessions” è un album seminale downtempo, al cui interno è contenuto il loro remix di “Useless” che ha ridato freschezza e linfa vitale alla band inglese che porta il nome di Depeche Mode. Una raccolta che ha venduto milioni di copie, un autentico cult da collezione. Numerose le collaborazioni con Artisti come Madonna, Roni Size e Lamb. Il duo viennese, ancora oggi, per Il loro stile stravagante che si fonde con un groove sensuale, per il loro particolare linguaggio, approccio musicale e inconfondibile stile, sono un esempio di maestria unica, senza tempo, aperto e sempre sperimentale, che scava in profondità nell’anima dell’ascoltatore.

Leo Mas

Autentica leggenda della scena club italiana, Leo Mas è uno dei dj di maggior talento che il movimento house italiano abbia mai partorito. Pioniere del sound balearico, Leo Mas è protagonista e testimone della nascita di Ibiza come capitale mondiale del clubbing, con DJ Alfredo Fiorito all’Amnesia. Dopo la chiusura del Paradise Garage di New York, l’Amnesia è il Club che nel 1987 ha cambiato la scena europea e poi mondiale dei Club, grazie anche al supporto dei dj londinesi Paul Oakenfold, Danny Rampling, Nick Halloway, e Johnny Walker che per la prima volta vennero all’Amnesia, il gruppo era sorpreso dallo stile unico ed eclettico di Alfredo e Leo che suonavano un nuovo genere esportato dagli USA, la musica House e una miscela di generi chiamata poi Balearic Beat.

Dj Spiller

Alfiere del suono italiano contemporaneo, Spiller è considerato un autentico intellettuale nel mondo della musica elettronica.

Leggendario il singolo “Groovejet (If This Ain’t Love)” che ha venduto 2.000.000 di copie ed è diventata la canzone che ha avuto più passaggi in radio nel decennio 2000-2010 in Inghilterra, brano che la Apple ha dichiarato di aver utilizzato per testare i primi iPod. Moltissime esibizioni con artisti importanti come Fatboy Slim e Groove Armada, ha esteso il suo tocco magico ai lavori per Gloria Gaynor, Matt Bianco, Röyksopp, St Germain, Bob Sinclar, Run DMC…

Daniele Baldelli

Daniele Baldelli, il DJ italiano per antonomasia, colui che ha importato il missaggio su due piatti in Italia e ha proposto le prime miscelazioni tra generi lontani tra loro creando il cosiddetto “Cosmic Sound”. Batucada e Kraftwerk, afro e batteria elettronica. Daniele Baldelli ha personificato con la sua maestria l’ascesa della Baia degli Angeli e della discoteca Cosmic, è stato la punta di diamante del miglior periodo della club culture italiana e grazie alle sue sperimentazioni è divenuto una figura chiave nel panorama mondiale.

Tiger & Woods

Talenti nostrani che nonostante per un po’ di tempo si siano nascosti dietro gli pseudonimi Larry Tiger e David Woods, recentemente sono venuti allo scoperto rivelandosi come i romani Valerio del Prete e Marco Passarani, quest’ultimo già conosciutissimo come uno dei pionieri della techno in Italia, sia come producer che discografico, con una biografia che risale agli anni ’90.

Una bella storia, soprattutto perchè bellissima è la loro musica. Rigore e competenza che si mischiano con un amore vero, al 100% viscerale e sincero, verso la musica da dancefloor – anche quella che va indietro nei decenni, prima che arrivassero techno e house – col risultato che qualsiasi cosa facciano Tiger & Woods è da un lato inappuntabile ed iper-competente tecnicamente, dall’altro fa una cosa fondamentale: diverte, regala gioia, abbatte steccati e snobismi.

Il progetto è nato a Barcellona durante la Red Bull Music Academy nel 2008 ispirati dal disco appena uscito del produttore inglese Mark E “RnB Drunkie”. Da allora ne sono successe di cose belle, tre album all’attivo, il primo pubblicato sull’etichetta di Gerd Janson ‘Running Back’ nel 2011, un altro uscito sulla loro label nel 2016 e l’ultimo uscito il 12 Aprile sempre su Running Back. Hanno realizzato un numero infinito di remix per gente come Dimitri From Paris e Holy Ghost.

Il suono dei Tiger & Woods può essere House, Techno, Disco, Italo, R&B o tutto questo messo insieme. I tappeti di synth e piano che si mischiano ad al groove di sample di 3 sec di un brano italiano uscito nel 1982 non avevano mai suonato così bene. Hanno suonato sui palchi più prestigiosi del mondo come Coachella Festival (USA), Sonar (ESP), Primavera Sound (ESP)…

Fabrizio Mammarella

Tra gli interpreti più personali della nuova ondata di producer e dj che stanno rianimando le platee dei dancefloor di mezzo mondo, partendo dall’Italia. È l’alfiere del nuovo suono italo che proietta nel terzo millennio le idee migliori del secolo scorso aggiungendo nuovi colori, nuove sfumature a un quadro che sembrava già finito, confinato in una dimensione ben precisa. E invece, Fabrizio Mammarella porta il discorso al livello successivo, tracciando al tempo stesso una linea di continuità con gli anni in cui il dancefloor esplodeva grazie ai Moroder, ai Baldelli, agli Alexander Robotnick, alle discoteche che tra i ’70 e gli ’80 risvegliavano l’Italia, che nei ’90 incendiarono la riviera romagnola. Questa è la nuova era, Mammarella il capitano – oltre a una serie di luogotenenti tra cui il romano Rodion, con cui collabora. Musicista in Clap Rules e nel progetto Telespazio, producer in solo e con Lauer nell’associazione a delinquere Black Spuma, discografico (Slow Motion, solo roba italiana, con relativa sub label Wrong Era di più recenti natali; in entrambi i nomi le dichiarazioni di intenti), prima di tutto dj. In ogni incarnazione, sempre alla base la stessa missione: ridisegnare i confini della musica dance.

Arturo Capone (Direttore Artistico)

Arturo Capone è un dj e promoter conosciuto in tutto il mondo, in continuo contatto con gli organizzatori delle migliori realtà del panorama internazionale della musica elettronica. Un professionista con un’esperienza trentennale e protagonista di numerosi eventi che hanno diffuso la cultura della musica moderna, valorizzando il territorio e dando un’autentica visibilità a tutta la regione Abruzzo. Dal progetto “Humani” che ha portato i grandi artisti internazionali al Parco Archeologico “La Civitella”, il leggendario concerto di “Ryuichi Sakamoto” e “Alva Noto” al Teatro Marrucino, la prima esibizione di un premio Oscar straniero in Abruzzo. Il primo evento di musica elettronica al Castello Aragonese di Ortona con il fondatore della Techno, “Derrick May”, i numerosi eventi a Pescara che hanno reso la città sull’Adriatico una delle tappe fondamentali a livello europeo degli eventi per musica da ballo, coinvolgendo centinaia di artisti, molti dei quali sono i più rappresentativi della scena mondiale, per arrivare ai giorni nostri con il festival “Sticker Mule Festival” a Pineto e “Ballo al Palazzo Lepri” di nuovo a Chieti, che è ritenuto uno degli esperimenti più interessanti del clubbing italiano secondo le riviste specializzate di musica contemporanea.