Musica in Fiera, la prima edizione a Chieti: ecco quando

Il 23 e 24 novembre al centro espositivo della Camera di Commercio la kermesse dedicata agli strumenti musicali

CHIETI – Si terrà il 23 e il 24 novembre nel centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti la prima edizione di “Musica in Fiera”, il salone degli strumenti musicali e della formazione musicale. La prima fiera in Italia che unisce la musica alla formazione conta 8000 metri quadri di esposizione interamente dedicati ad un unico obiettivo: portare a conoscenza del musicista dell’esistenza di una varietà di strumenti per la sua musica e la sua creatività artistica, a seconda delle esigenze tecniche e di prestazione.

Il tutto sarà completato da un ricco programma di formazione musicale e concerti che nella due giorni arricchiranno l’offerta fieristica, già di per sé molto corposa.

L’idea imprescindibile del team di Musica in Fiera composto dagli ideatori e organizzatori Gianluca Tiberio (Event Manager & CDO) e Tommaso Di Mascio (Sales and Project Manager), amministratori di Starklin s.r.l., i quali sono affiancati dal direttore artistico e marketing Claudio Calnzano, persona estremamente competente e stimata nel settore, è quella di porre al centro dell’attenzione l’espositore, avvicinando il più possibile il produttore e il distributore all’utente finale che è sempre più esigente e preparato per la scelta dello strumento musicale. All’interno della fiera sarà possibile provare, sperimentare e comprendere, tutte situazioni necessarie per la scelta del proprio strumento musicale.

“Una fiera ha motivo di esistere – spiega Claudio Canzano dello staff di Musica in Fiera – quando collega il produttore (o distributore) con il consumatore, che necessita di capire in maniera seria e di innamorarsi letteralmente dello strumento che comprerà. Dopo l’ultima edizione della fiera nazionale degli strumenti musicali che si è tenuta a Bologna nove anni fa, non ci sono stati più esempi tangibili di eventi di successo. Questo perché si è creata una disattenzione verso l’utente finale”. “La nostra mission – aggiunge – è proprio quella di riportare al centro il consumatore con una manifestazione nuova, innovativa e sicuramente al passo con i tempi”.

Lo spazio espositivo della Camera di Commercio sarà così strutturato: spazi espositivi nel primo padiglione di 1.500 metri quadrati, didattica e demo nel secondo padiglione di 1000 mq e concerti e performance nel terzo padiglione.

Tutte le informazioni sull’iniziativa, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul portale musicainfiera.it.