musAingioco, il Natale nei musei per bambini e famiglie: gli eventi

Presso i Musei Archeologici di Chieti e Campli e la Casa Natale di G. d’Annunzio visite guidate, laboratori, giochi e letture interattive

CHIETI – Per trascorrere insieme il periodo delle vacanze invernali, RTI-musA, concessionaria dei servizi educativi dei musei che afferiscono alla DRM Abruzzo, propone musAingioco, un ricco programma di appuntamenti per bambini e famiglie nei suggestivi spazi dei Musei Archeologici di Chieti Villa Frigerj e La Civitella, nel Museo Casa Natale di G. d’Annunzio a Pescara e nel Archeologico di Campli (TE): visite guidate, laboratori, atelier, giochi tematici e letture interattive. Le prossime iniziative in programma sono:

CHIETI

29 dicembre e 5 gennaio ore 9.00-13.00

Museo Archeologico Villa Frigerj + Museo Archeologico La Civitella

Campus Day – Il mio Museo in Scatola: visite animate, laboratori, giochi tematici e letture interattive

Esploriamo i Musei Archeologici di Chieti e realizziamo un piccolo museo in scatola, da riportare a casa e continuare ad arricchire con nuove opere e reperti. Età consigliata: dai 6 anni in su.

Costo: €15.00 a bambino (numero max 15 bambini)

2 gennaio ore 10.30

Museo Archeologico La Civitella

La Storia in un Vaso: atelier creativo per bambini dai 6 anni in su

Realizziamo insieme una crankie box incorniciata da un vaso romano o preistorico in cui far scorrere una storia illustrata ispirata alla visita al museo, dando spazio ad immaginazione e notizie storiche.

Costo: € 6.00 a bambino (numero max 15 bambini)

2 gennaio ore 17.00

Museo Archeologico Villa Frigerj

Investigatori al Museo: visita-gioco per bambini dai 6 anni in su

Esploriamo il museo con indizi e indovinelli per scoprire da dove arrivano le opere antiche e conoscere le loro

affascinanti storie.

Costo: € 6.00 a bambino (numero max 15 bambini)

8 gennaio ore 15.30

Museo Archeologico Villa Frigerj

Visita guidata: percorso di visita adatto a tutti i tipi di pubblico

Costo: € 4.00 a partecipante + biglietto di ingresso al Museo (numero max 15 persone)

8 gennaio ore 17.00

Museo Archeologico Villa Frigerj

Sulle tracce di Ercole: visita-gioco per bambini dai 6 anni in su

Un percorso al museo tra statue e statuette che raffigurano il mitico Ercole per ascoltare il racconto delle sue storie avventurose e costruire un libro-gioco con animali fantastici e prove da superare.

Costo: € 6.00 a bambino (numero max 15 bambini)

Le attività saranno condotte dalle archeologhe Maria Di Iorio, Roberta Iezzi, Mariangela Terrenzio e Stefania Cocco di RT-musA, in collaborazione con l’atelierista Emilia Liberatore.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: infomusa@musabc.it; 338.4425880 oppure 339.6762505

Per maggiori informazioni: https://www.musabc.it/

Per accedere al museo e partecipare alle attività è necessario esibire la certificazione verde (green pass), ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti. I visitatori dovranno indossare la mascherina.

PESCARA

2 gennaio ore 10.00

Museo Casa Natale di G. d’Annunzio

Natale a Casa d’Annunzio tra ricordi e poesie: visita-gioco per bambini dai 6 anni in su

Riviviamo la suggestiva atmosfera che animava le stanze della casa natale del poeta durante le festività natalizie attraverso la lettura di alcune poesie poco note che d’Annunzio dedicò al Natale e una divertente attività didattica in itinere. A cura della storica dell’arte Valeria Gambi di RT-musA

Costo: € 6.00 a bambino (numero max 15 bambini)

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: infomusa@musabc.it; 328.4591998

CAMPLI

6 gennaio ore 11.00

Museo Archeologico di Campli (TE)

Ehi, testina! Ti sei persa?: laboratorio per bambini dai 6 anni in su

Il percorso ci permetterà di scoprire alcuni tesori preziosi del Museo che vengono da moltolontano. Poi in laboratorio, a realizzare il nostro! A cura dell’archeologa Simona Balassone

Costo: € 6.00 a bambino (numero max 15 bambini)

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: infomusa@musabc.it; 328.4591998

Per maggiori informazioni: https://www.musabc.it/

Per accedere al museo e partecipare all’attività è necessario esibire la certificazione verde (green pass), ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti. I visitatori dovranno indossare la mascherina.

musA è un raggruppamento temporaneo di imprese e associazioni formato da Pegaso s.r.l., DADAbruzzo, DiArTe, Mnemosyne, OltreMuseo che da anni lavorano nel campo dei beni culturali, nella ricerca, comunicazione e valorizzazione ma soprattutto per promuovere una maggiore consapevolezza del patrimonio che appartiene a tutti noi, anche e attraverso una corretta formazione.