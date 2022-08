MuMi Replay – Una Notte al Museo a Francavilla al Mare il 20 agosto

FRANCAVILLA – L’ Associazione Identità Musicali in collaborazione con il Comune di Francavilla annuncia il concerto conclusivo del progetto “MuMi Replay – Una Notte al Museo”, una serata evento all’insegna dell’arte e della musica classica che si terrà il 20 agosto 2022 alle ore 21.00 presso il Chiostro del Museo Michetti di Francavilla al Mare. L’evento si pone a coronamento di un progetto realizzato dal Comune di Francavilla insieme ad Identità Musicali, grazie alla partecipazione del bando per il “Funzionamento dei piccoli musei” della Direzione Generale Musei – Ministero della Cultura: una serie di interventi per la valorizzazione della collezione permanente del Museo e del patrimonio artistico e culturale della città di Francavilla.

Il progetto nasce dall’idea di far “rivivere” il pittore abruzzese Francesco Paolo Michetti e le sue due opere collocate nell’omonimo Museo. Protagoniste della prima parte della serata saranno le vincitrici del bando Daunia Vittoria Di Mauro e Alessandra di Matteo, due giovani storiche dell’arte che presenteranno criticamente le due tele intitolate “Le Serpi” e “Gli Storpi”. Alla narrazione delle tele si alternerà l’esibizione musicale dei ‘Fiati dell’Ensemble Baccano’, che racconterà le due opere attraverso le musiche di Antonín Dvořák e Charles Gounod. Durante il concerto verranno proiettati alcuni ingrandimenti delle tele del pittore.

L’orchestra di fiati dell’Ensemble Baccano, diretta da Alfredo Bruno, eseguirà delle melodie selezionate appositamente dal repertorio di due compositori dall’animo differente e si concentrerà su brani dal carattere composito, moderno ed europeo. Obiettivo del concerto sarà quello di dare vita ai personaggi delle varie opere del pittore e di rappresentare musicalmente le loro sfaccettature, le loro storie e i segni che di esse ancora si possono leggere sui volti. Gli interventi artistici e musicali previsti nel corso della serata offriranno nuove chiavi di lettura al pubblico e permetteranno una fruizione completa e dettagliata delle opere del Museo Michetti sotto diversi punti di vista.

Identità Musicali è un’associazione giovanile che ha già promosso in regione diverse attività attorno al progetto dell’Ensemble Baccano, un’orchestra composta da giovani musicisti abruzzesi. Anche questa iniziativa nasce all’interno di una serie di progetti che vuole conferire e restituire un ruolo centrale al dialogo fra musica e quotidianità. Scopo dell’Associazione è quello di proporre un’idea inclusiva della musica classica e creare occasioni d’incontro tra discipline diverse per valorizzare la cultura e il territorio della nostra regione. In questo senso si inserisce la volontà di coinvolgere giovani critici d’arte e giovani musicisti abruzzesi in un connubio tra arte e musica sotto il segno della cultura.

L’evento è organizzato secondo le norme vigenti in materia Covid. La partecipazione è libera e gratuita ma si raccomanda la prenotazione su Billetto al Link (https://billetto.it/e/mumi-replay-una-notte-al-museo-biglietti-682068)