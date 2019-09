Mugello, week-end di gare per il pilota Federico D’Annunzio

MUGELLO – Il pilota pescarese Federico D’Annunzio campione in carica National Trophy 1000 ha gareggiato ieri e oggi al Mugello Circuit disputando le due gare del quinto round del CIV Superbike. Un week-end molto impegnativo per Federico D’Annunzio che corre con il numero 41 in sella alla Aprilia RSV4 FW-STK affidatagli dal sodalizio tra i team Nuova M2 Racing e Virtus Racing Team. Dopo le qualifiche che lo hanno visto partire in nona posizione, ieri dopo una gara corsa intensamente e con condizioni meteo mutevoli, ha chiuso decimo. Oggi la pioggia l’ha fatta padrona bagnando la pista con la pioggia di questa mattina e creando non poche difficoltà.

“È stata una gara molto particolare con la pista allagata d’olio a causa della rottura di un motore di un pilota che questa mattina ha continuato a girare nonostante il guasto; abbiamo corso in condizioni veramente critiche e abbiamo deciso di mettere le gomme slick perché la pista si stava asciugando. Non è stato facile capire quali fossero le traiettorie giuste che ci permettevano di andare forte infatti l’inizio è stato un po’ in sordina, poi però ho iniziato una rimonta. Peccato perché il gruppo di testa è scappato, ma ho fatto una bella battaglia con Calia e siamo arrivati davanti alla Suzuki-ha dichiarato a motori spenti Federico D’Annunzio – È stato un week-end di gara in crescendo: anche ieri abbiamo confermato di essere veloci e il livello si è alzato tantissimo. Anche se la posizione non rispecchia il risultato fatto, abbiamo migliorato molto la performance rispetto all’inizio del Campionato e alla prima gara fatta qui. Anche il tempo finale è migliorato e siamo oggettivamente più competitivi. Diciamo che mi sto adattando bene a questa moto e siamo lì lì per raccogliere i frutti sperati”.

In tanti, sia virtualmente attraverso i Social, sia di persona hanno sostenuto con calore il pilota abruzzese.

Le gare sono state trasmesse in diretta streaming e saranno messe in onda la prossima settimana su Sky Sport MotoGP HD (martedì e mercoledì alle 21.00). L’ultimo appuntamento del Campionato, costituito da 12 gare in sei round, si disputerà a Vallelunga nei giorni del 5 e 6 Ottobre.