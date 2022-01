Mtb, si rinnova la sinergia tra Sirente Bike Marathon e Pollino Marathon

La Sirente Bike Marathon-Ana Aielli, ufficializzato il gemellaggio con la Pollino Marathon nel nome del brigantaggio

L’AQUILA – Il brigantaggio ha segnato profondamente l’evolversi della nostra storia ai tempi dell’Unità d’Italia nel 19°secolo. Alla base di esso vi fu soprattutto la triste realtà economico-sociale dell’Italia meridionale e precisamente l’estrema secolare miseria della classe contadina come segno di ribellione e di lotta contro lo stato sabaudo.

Il massiccio del Sirente in Abruzzo e quello del Pollino in Basilicata furono i luoghi di incontro di pastori, boscaioli e briganti. Al giorno d’oggi si riflette in un simpatico gemellaggio tra la Sirente Bike Marathon-Ana Aielli (22 maggio ad Aielli) e la Pollino Marathon (17 luglio a Terranova di Pollino) che hanno stretto un accordo nell’intento di valorizzare i rispettivi territori che meritano di essere vissuti oltre il lato agonistico e sportivo della manifestazione in sé.

Nello specifico, la Pollino Marathon offre ospitalità (mezza pensione) e iscrizione gratuita alla gara del 17 luglio al vincitore maschile e femminile della Sirente Bike Marathon 2022, la partecipazione gratuita a tutti i vincitori delle categorie amatoriali e uno sconto del 20% al resto dei partecipanti della gara abruzzese.

La Sirente Bike Marathon dà ospitalità (mezza pensione) e iscrizione gratuita all’edizione 2023 al vincitore maschile e femminile della Pollino Marathon 2022, partecipazione gratis a tutti i vincitori delle categorie amatoriali, uno sconto del 20% al resto dei partecipanti della gara lucana e a tutti gli abbonati del circuito Trofeo dei Parchi Naturali.

Una sinergia tra i due eventi che dimostra nei fatti la promozione congiunta delle proprie potenzialità territoriali ma anche l’obiettivo di amplificare il risalto di quanto viene messo in campo da entrambi i comitati organizzatori dell’Avezzano Mtb (Sirente) e del GS Pollino Bike (Pollino).