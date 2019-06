Vasto, furto di capi d’abbigliamento: arrestato 26enne

VASTO – La scorsa notte, durante l’attività di controllo da parte della Sezione Polizia Stradale di Chieti indirizzata alla repressione dei reati in genere e, nello specifico gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, verso le ore 01.00 nei pressi del casello autostradale di Poggio Imperiale procedevano al controllo di un’autovettura Fiat Panda di colore nero, il cui conducente inizialmente aumentava l’andatura per poi abbandonare il mezzo in una campagna facendo perdere le proprie tracce.

Nel proseguo della nottata, altra pattuglia, verso le ore 06:00 sulla carreggiata sud nel territorio del comune di Vasto intercettava un autocarro Fiat Ducato il cui conducente all’alt di Polizia metteva in atto manovre pericolose per la circolazione stradale al fine di eludere il controllo, ma grazie alla professionalità degli agenti operanti usciva dall’arteria autostradale presso il casello autostradale di Vasto Sud abbandonando il mezzo in movimento e si dava alla fuga nelle campagne circostanti. Gli operatori dopo aver arrestato la marcia del veicolo ed aver assicurato la circolazione stradale, si ponevano alla ricerca del suo conducente il quale veniva individuato a poche centinaia di metri dal luogo dell’abbandono del veicolo.

Da indagini successive veniva accertato che l’autocarro Fiat Ducato era compendio di furto in Filottrano (AN), al suo interno venivano rinvenuti circa 3000 capi di abbigliamento firmati anch’essi provento di furto in una sartoria sempre a Filottrano (AN). Il conducente, A. G. di anni 26 residente nella provincia di Foggia e con numerosi precedenti di Polizia è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. I due veicoli e la merce venivano riconsegnati ai legittimi proprietari.