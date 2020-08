Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (14-15-16 agosto)

Quali serate trovare il 14, 15 e 16 agosto a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino per un weekend di Ferragosto speciale

PESCARA – Siamo arrivati al Ferragosto e, nonostante l’emergenza Covid in corso, sono tanti gli eventi in programma Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 14, 5 e 16 agosto ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 14 agosto

“80 voglia di lei” al Delfino Verde: la musica più bella degli Anni 80 e 90 con Arnaldo D’Aurelio. Lido 186 cena e disco con il Conte Max. Si può volare con BlueParrot dalla cena alla disco sulla spiaggia del Café Les Paillotes, per la cena ed il beach party più colorati e divertenti della notte pescarese. Tutto accompagnato da una fantastica location sul mare e fantastici cocktail per una serata indimenticabile. Al Cutty Sar presso Baia La maja cena con live degli Exentia e disco. Top’s of the 90′ al Pepito Beach: cena, drink e disco con musica anni Novanta: special guest dj Claudio Di Rocco Al Café del Mar torna la “Noche Caliente” per gli amanti del caraibico.

Sabato 15 agosto

Pranzo di Ferragosto al Café Les Paillotes. Al Nettunobeach torna La fabrica del ritmo con Vacilar, la rumba latina: dall’aperitivo alla cena fino alla disco con Leonardo D’Egiio e Damiano Almonti. A Lido 186 “Ferragosto non mi sposto” : show, musica, spettacolo e molto altro: con dj set con dj Sandy dalle 19 quindi la cena spettacolo con Enzo Di Pietro e dalle 23 djset di LaViki. Al dancing Il Dollaro serata con balli di gruppo in compagnia di Luca Bachetti Group.

Domenica 16 agosto

Dalle 16 Sunset Party al Delfino Verde; a Lido 186 Sunset – l’aperitivo sul mare, in compagnia della musica di Paolo Sala. Il Dollaro prosegue con gli appuntamenti estivi di ballo, in consolle dj Pasquale liscio simpatia.

La lista é in costante aggiornamento. Tutti gli eventi i svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid.