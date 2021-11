Motta di Livenza – Sieco Ortona, la presentazione del match

ORTONA – Tutto pronto per l’ottava giornata di campionato. La Sieco Service Impavida Ortona non riesce ancora ad uscire dal pantano che la sta relegando all’ultimo posto in classifica con all’attivo un solo punto. La prossima occasione per mettere le quattro ruote motrici e tirarsi fuori dal fango, mettendosi finalmente in marcia arriverà domenica 28 novembre, quando alle ore 18.00 gli arbitri TURTÙ Marco (Montegranaro) e DELL’ORSO Alberto (Pescara), fischieranno l’inizio della sfida contro la HRK DIANA GROUP Motta di Livenza che con i suoi 12 punti occupa il quinto posto in classifica.

La neo-promossa sta ben figurando nella categoria cadetta grazie a ragazzi di grande talento che dalla passata stagione stanno continuando la loro crescita esponenziale. Dopo aver fatto faville in serie A3 l’opposto Gamba ed il centrale Cattaneo stanno confermando le loro capacità anche in un campionato molto più impegnativo come quello di A2. In estate, la squadra acquista maggior peso anche dal punto di vista dell’esperienza. Si pensi agli ingaggi del centrale Omar Biglino, ad esempio, che arriva dalla Serie A1 o allo schiacciatore Loglisci, con alle spalle tanta serie A2.

Non è da meno in quanto ad esperienza e valore individuale, la Sieco, che tuttavia non riesce a scrollarsi di dosso la tensione della gara. Nunzio Lanci: «Senza dubbio immaginavo sarebbe stato un campionato fatto di sofferenze ma non così tanto. L’obiettivo era ed è tutt’oggi la salvezza, sia chiaro ma posso affermare con assoluta certezza che il reale potenziale dei ragazzi non è quello mostrato fino ad oggi in campo. Quando scoccherà la scintilla giusta allora la miscela di esperienza, capacità e voglia di riscatto si incendierà e finalmente cominceremo il nostro vero campionato. Ce la mettiamo tutta ogni giorno in palestra. L’impegno è tanto da parte di tutti ma poi, la domenica in campo, dobbiamo mettere a frutto quanto fatto durante la settimana altrimenti è inutile».

Anche se i Ragazzi Impavidi hanno bisogno ora più che mai del calore del pubblico, sarà possibile seguire la gara anche da casa, collegandosi al sito internet www.impavidapallavolo.it

Ecco le altre gare della giornata:

Bam Acqua S.Bernardo Cuneo – Agnelli Tipiesse Bergamo

Kemas Lamipel Santa Croce – Cave Del Sole Lagonegro

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Conad Reggio Emilia

Pool Libertas Cantù – BCC Castellana Grotte

Delta Group Porto Viro – Emma Villas Aubay Siena